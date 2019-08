Vụ bắt giữ người tại Hà Nội: Khởi tố các bị can ném cát vào mặt, chửi bới công an

(Kiến Thức) - Sáng nay, 12/8, công an quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật, trong buổi họp báo sáng nay, ngày 12/8, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trước đó vào ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng (SN 1981, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) và tin báo qua điện thoại của bà Nguyễn Hồng Linh (SN 1992, trú quận Hoàn Kiếm) báo tin về một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1.

Những người giam giữ nhân viên trường Pascal tại địa chỉ nói trên là người của bà Trần Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam. Ông Lê Văn Vàng và bà Nguyễn Hồng Linh là nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung - Phó Giám đốc doanh nghiệp nói trên.

Đại diện công an quận Bắc Từ Liêm trong buổi họp báo sáng nay 12/8. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, 4 cổng vào trường Pascal đều bị khóa. Dù đã thuyết phục, vận động nhưng lại nhận được sự bất hợp tác, công an đã phải cắt khóa để vào giải quyết vụ việc vì nhận thấy việc các nhân viên bị bắt giữ như tin báo là có cơ sở. Trong quá trình cắt khóa, Vũ Thị Liên (SN 1960, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) đứng phía trong trường đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) dùng tay bốc cát ném vào mắt lực lượng cảnh sát PCCC. Hai người phụ nữ sau đó nhanh chóng bị khống chế. Ngoài ra, Đỗ Văn Hà (SN 1954, trú tại Thái Bình) đã liên tục có những lời lẽ thiếu tôn trọng lực lượng chức năng. Sau khi khống chế Hà, công an phát hiện có một con dao dài khoảng 25 cm trong túi quần đối tượng này. Ngay lúc đó, con trai bà Trần Kim Phương là Nghiêm Nhật Anh (SN 1993, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chạy đến dùng điện thoại quay video, đồng thời thóa mạ, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ. Nhật Anh sau đó cùng Liên, Hồng và Hà đã bị đưa về trụ sở công an làm việc. Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện, giải cứu chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng là nhân viên trường Pascal. Tất cả những người liên quan đến vụ việc đều được mời về trụ sở cơ quan công an để phối hợp giải quyết vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng Đỗ Văn Hà, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Liên đã khai nhận hành vi. Riêng Nghiêm Nhật Anh tỏ thái độ bất hợp tác.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định về việc thả tự do cho Vũ Thị Liên và Nghiêm Nhật Anh để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 2/8; quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng và Đỗ Mạnh Hà về tội Chống người thi hành công vụ; ra lệnh tạm giam trong thời hạn 51 ngày, kể từ ngày 11/8 đến ngày 30/9/2019 đối với Nguyễn Thị Hồng và Đỗ Mạnh Hà.

Cùng ngày, Viện KSND quận Bắc Từ Liêm đã ra các quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết nguyên nhân như sau: Công ty TDS Việt Nam do bà Nguyễn Thị Minh Tín làm Giám đốc; bà Trần Kim Phương là Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Bích Dung là Phó Giám đốc. Ba người này cùng hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống trường học tại khu đất NT, TH1, TH2, khu ĐTM Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Theo điều tra của cơ quan công an, bà Dung và bà Phương đã ký kết 14 hợp đồng, phụ lục hợp đồng và biên bản làm việc, thực hiện các hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các bên đã xảy ra tranh chấp dân sự, mâu thuẫn trong hợp tác đầu tư.

Dù đang trong thời gian chờ TAND quận Bắc Từ Liêm giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư giữa hai bên, bà Lê Thị Bích Dung và bà Trần Kim Phương liên tục mời báo chí đến để tố cáo sai phạm của nhau, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và môi trường giáo dục tại địa phương.

Hơn nữa trong thời gian qua, bà Trần Kim Phương đã chỉ đạo gây ra liên tiếp các vụ việc phức tạp như xếp gạch, hàn cổng trường, ngắt điện, cắt nước, cắt camera, sơn tường, tháo biển tên trường, khóa cổng không cho nhân viên trường Pascal vào trường; cãi nhau và đỉnh điểm là vụ việc giữ người trong khu vực TH1 (khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) dẫn đến việc chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 2/8.

