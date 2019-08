2 chị em bị hàng xóm cưỡng hiếp ở Hà Nội: Thủ phạm thường chăn bò gần nhà nữ sinh

Ông P.V.Đ. (SN 1972, trú tại khu Đồi Giếng, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội - Bố của hai nạn nhân) tố 2 người đàn ông hàng xóm là Đào Văn S. (SN 1962) và ông Đào Văn C. (SN 1966) đã hiếp dâm 2 người con gái là cháu P.T.N.Q. (SN 2003) và cháu P.T. T. (SN 2005) trong nhiều năm, PV đã có cuộc nói chuyện với 2 chị em bị hàng xóm cưỡng hiếp ở Hà Nội.

Trao đổi với PV, đại diện gia đình nạn nhân cho biết, ông Đào Văn S. và ông Đào Văn C. đều là những nông dân bình thường, hàng ngày đều thả bò tại khu vực gần nhà hai nữ sinh. Do là chỗ hàng xóm lên những lúc thả bò, 2 người đàn ông trên vẫn thường xuyên tới lui căn nhà của gia đình để chơi. Thế nhưng, không ngờ rằng 2 người hàng xóm lại cưỡng hiếp 2 chị em.

Vẫn còn chưa hết hoang mang sau khi bị hàng xóm cưỡng hiếp đến mang thai , cháu P.T.N.Q. cho biết: "Đến giờ hai đứa chúng cháu vẫn sợ ông S. và C. trả thù, đánh đập khi nói ra sự thật".

Cháu Q. cho hay: “Hai ông ấy thực hiện hành vi xâm hại 2 chị em cháu nhiều lần rồi. Lần đầu là lúc cháu vẫn còn nhỏ. Nhiều năm rồi nên cháu không nhớ rõ chỉ nhớ nhiều năm nay, 2 chị em cháu bị 2 ông ấy xâm hại rất nhiều lần”.

Hai cháu Q. và T. nạn nhân của vụ việc gây rúng động dư luận.



Theo cháu Q., ông C. là người đầu tiên có hành vi xâm hại tình dục cháu. Đáng nói, lúc này cháu Q. vẫn còn nhỏ tuổi. Trước những lần giở trò đồi bại, C. đều dụ dỗ nữ sinh sau đó, lao vào thực hiện hành vi thú tính mặc cho nữ sinh này ra sức phản kháng. Thực hiện xong hành vi, điều quen thuộc mà C. nói với cháu Q. là nghiêm cấm không được kể sự việc trên với ai. Ông ấy bảo nếu nói ra sẽ bị đánh và trả thù”.

Hai cháu Q. T. nói: "Để thực hiện hành vi của mình, hai ông S. và C. thường cho chúng cháu 5.000 hoặc 10.000 đồng để dụ dỗ. Sau khi đã thoả mãn, ông S. và C. đều chung một lời đe doạ sẽ đánh hoặc trả thù nếu như nói chuyện này với bất cứ ai".

Cũng theo thông tin hai nữ sinh này cho biết, do bố làm thợ xây, mẹ buôn hoa quả, chị gái lớn cũng đi học nên khoảng thời gian từ sáng đến tối thường chỉ có Q., T. và một người em trai ở nhà. Hai gã hàng xóm thường lợi dụng việc chăn thả bò gần đó kiếm cớ vào nhà chơi sau đó thấy không có ai ở nhà mới thực hiện hành vi đồi bại.

Căn nhà mà đối tượng S. ở và sinh sống.

Chia sẻ với PV, cháu Q. cho biết, bản thân không hề hay biết việc mình mang thai và nói: “Cháu không có biểu hiện gì bất thường, cháu vẫn học tập bình thường. Ngoại trừ việc dạo gần đây cân nặng của cháu tăng lên và bụng to ra. Phải đến khi gia đình đưa cháu đi khám lúc này cháu mới biết mình mang thai”.

Khi được hỏi về việc nếu như cháu Q. không có thai và sau đó bị gia đình phát giác ra thì cháu có tố giác hành vi của 2 gã hàng xóm không? Cháu Q. cho biết, nếu không có việc mình có thai thì cháu cũng không dám tố giác hành vi của 2 gã hàng xóm. Lý do được nữ sinh đưa ra là sợ bị 2 người trên trả thù.

Ông Đ. bố của hai nữ sinh này cho biết, bản thân rất bức xúc khi biết 2 người con gái bị 2 đối tượng thực hiện hành vi thú tính bất kể chỗ nào. Khi thì trong nhà, khi thì khoảng vườn ở đằng sau nhà. “Kể từ khi vụ việc xảy ra, gia đình ông C. có đến hỏi thăm một lần. Phía gia đình ông C. cũng không đề cập đến việc đền bù, trách nhiệm với gia đình như nào”, ông Đ. nói.

Tối ngày 10/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn S. (SN 1962) và ông Đào Văn C. (SN 1966). Theo đó, cơ quan chức năng tạm giữ Đào Văn S. và Đào Văn C. do có hành vi "Giao cấu với người từ, đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xâm hại tình dục trẻ em, những con số kinh hoàng