2 cán bộ bị khởi tố vụ xả nước thủy điện làm chết dân

Liên quan đến vụ xả nước thủy điện làm chết dân, ngày 22- 8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (30 tuổi, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trần Quyết Tiến (26 tuổi, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội vô ý làm chết người do vi phạm nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.



Anh và Tiến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Văn Anh và Trần Quyết Tiến. Trước đó, đầu giờ chiều 23-5, anh Vi Văn May (34 tuổi, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới khu vực đập Thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương) thì nhà máy xả nước mà không thông báo trước.



Nước xả mạnh, thuyền bị lật xuống sông Nậm Nơn khiến cả hai anh em bị nước cuốn. Người dân chỉ kịp kéo, cứu anh Vi Văn Thân.

Sau sự việc xảy ra, Nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã đóng cửa xả và cùng tổ chức tìm kiếm, vớt được thi thể anh May.

Lực lượng chức năng tìm với thi thể anh Vi Văn May dưới chân đập thủy điện. Anh May đã lập gia đình, có hai con, hoàn cảnh gia đình anh May thuộc diện khó khăn. Phía Thủy điện Nậm Nơn đã bồi thường cho gia đình anh May số tiền 650 triệu đồng.



Qua điều tra cho thấy, thời điểm đó, Anh đang làm Trưởng ca và Tiến làm trực vận hành máy của Thủy điện Nậm Nơn.

Khi xả nước trong lòng hồ thủy điện, Anh và Tiến không quan sát phía dưới đập và trước lúc xả nước lại không thông báo trước cho người dân tránh lật thuyền…