16 người Hà Tĩnh, Nghệ An bị mất liên lạc ở Anh: Bằng chứng gia đình đưa ra như nào?

Sau khi cảnh sát phát hiện 39 người chết trong container (38 người lớn và 1 người ở tuổi vị thành niên) nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex, gần thủ đô London, thời gian gần đây, 16 gia đình ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo với chính quyền địa phương về việc người thân họ bị mất liên lạc khi sang Anh.



Cụ thể, theo ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), ngoài trường hợp của Phạm Thị Trà My ở thị trấn Nghèn thì hiện nay tại Can Lộc có thêm 8 người được gia đình đến chính quyền sở tại trình báo mất tích. Trong đó, tại xã Thiên Lộc có 5 người, xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc mỗi địa phương có một người.

Tại tỉnh Nghệ An, hiện đã có 7 gia đình đến trình báo với chính quyền địa phương về việc không liên lạc được với người thân của họ mới đây đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Cô gái Phạm Thị Trà My và những dòng tin nhắn lạ gửi về gia đình.

Dư luận quan tâm, bằng chứng nào khiến gia đình có người thân mất tích nghi ngờ con cái họ là một trong số nhưng nạn nhân vụ xe container nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex?

Một điểm chung khiến tất cả các gia đình nghi ngờ người thân là nạn nhân trong xe container nhập cảnh vào Anh là do những người thân của họ đột ngột mất tích và đều trên đường sang nước Anh.

Ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, trú tại ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bố cô gái Phạm Thị Trà My nghi rằng, con gái ông là 1 trong số 39 nạn nhân tử vong được phát hiện trong xe container ở Anh . Bằng chứng khiến ông Thìn nghi ngờ chính là việc My rời Việt Nam từ ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc rồi đi Pháp và Anh. Đồng thời, sang 23/10, My đã nhắn tin qua mạng xã hội vào điện thoại của mẹ với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được".

Đồng thời, Trà My cũng nhắn tin với anh trai tên Cường với nội dụng lạ: “Hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ". Đáng chú ý, tin nhắn đến vào khoảng 4h28 giờ Việt Nam, tức 11h28 tại Anh. Người nhà khi thấy chuyện chẳng lành gọi điện lại song đầu dây bên kia chỉ có tiếng đổ chuông. Hiện, gia đình đã có đơn trình báo lên chính quyền địa phương và gửi hồ sơ, hình ảnh sang Anh để làm các thủ tục tiếp theo.

Giống như ông Thìn, ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hiện cũng nghi ngờ con trai mình là Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) là nạn nhân vụ việc trên.

Theo lời ông Gia, con trai ông thông báo đã sang Pháp làm việc vào tháng 4/2018. Đến giữa tháng 10/2019, Lượng gọi điện thông báo sẽ đi qua Anh làm việc cùng bạn bè. Chi phí cho chuyến đi là hơn 300 triệu từ Pháp qua Anh. Thời điểm đó, Lượng có nhắc đến việc có 2 con đường để nhập cảnh trái phép qua Anh với chi phí 4.000-11.000 bảng Anh nhưng không nói cụ thể đi thế nào. Với hình thức đi theo dạng "đi cỏ" nghĩa là đi trên xe chở hàng hoá thì chi phí ít hơn.

Đến ngày 21/10, Lượng gọi điện thông báo đang ở chỗ bạn tại Paris (Pháp) và chuẩn bị qua Anh bằng ô tô. Sau cuộc điện thoại đó, gia đình không còn liên lạc được với thanh niên này. Đến chiều 23/10, một người Việt Nam sinh sống ở Anh gọi điện cho gia đình thông báo Lượng đang trên đường sang Anh và yêu cầu chuẩn bị tiền khi họ đón được người.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình đã không thể liên lạc với Lượng nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Trong khi đó, gia đình anh Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi, xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) mới đây cũng đến chính quyền địa phương trình báo về việc con họ mất tích. Người thân anh Nguyễn Đình Tứ (26 tuổi) cho biết tháng 3/2019, Tứ sang Rumani làm việc với chi phí 70 triệu đồng. Thanh niên này ở lại đây một thời gian rồi qua Đức. Thời gian gần đây, qua đường đi “chui” anh Tứ sang Anh với chi phí bỏ ra cho chuyến đi khoảng 11.000 bảng Anh. Người thân anh Tứ nói lần cuối gọi điện về Việt Nam, thanh niên này nói đang ở Pháp, chuẩn bị vượt biển qua Anh. Đến ngày 22/10, gia đình mất liên lạc.

Đáng chú ý, mới đây, gia đình các nạn nhân nghi mất tích tại Anh đã cung cấp số điện thoại của người môi giới đã đưa con của họ đi sang Anh cho chính quyền địa phương.

Liên quan vụ việc trên, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang xác minh thông tin 9 người Hà Tĩnh mất tích khi sang Anh sau khi cảnh sát nước sở tại phát hiện 39 nạn nhân tử vong trong container.

Trước đó, ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.