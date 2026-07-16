Phường Tam Phước: Liên danh Phước Hiếu - Đào Phát Đạt trúng gói chiếu sáng 2,28 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước (TP Đồng Nai) - Hoàng Xuân Trúc vừa ký Quyết định số 271/QĐ-VP ngày 06/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Xây lắp + Đảm bảo ATGT thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Hàm Nghi (QL51 đến KDC). Đơn vị trúng thầu là Liên danh Phước Hiếu - Đào Phát Đạt, bao gồm Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phước Hiếu và Công ty TNHH Đầu tư Đào Phát Đạt.

Hiệu quả tiết kiệm ngân sách ở mức 1,86%

Gói thầu xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông nêu trên có giá dự toán được duyệt là 2.326.880.680 đồng. Giá trúng thầu của liên danh ghi nhận ở mức 2.283.654.359 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương sau đấu thầu là 43.226.321 đồng, tương đương với 1,86%.

Quyết định số 271/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Trước đó, dự án đầu tư này đã được phê duyệt dựa trên Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 do Chủ tịch UBND phường Tam Phước - Vũ Quốc Thái ký. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiếp tục được thông qua tại Quyết định số 200/QĐ-VP ngày 30/5/2026 do Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước - Tô Thanh Tân ký duyệt, dựa trên phương án tư vấn do Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nam Bộ lập. Quy trình thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi công.

Tính cạnh tranh và năng lực nhà thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận mã thông báo mời thầu của dự án là IB2600267346-00. Dù thông tin mời thầu được đăng tải rộng rãi nhằm thu hút các đơn vị có năng lực tham gia cạnh tranh về cả giải pháp kỹ thuật lẫn chi phí, biên bản mở thầu ngày 23/6/2026 cho thấy chỉ có duy nhất một hồ sơ dự thầu.

Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp trong liên danh đều sở hữu lịch sử đấu thầu đặc biệt tại địa bàn TP Đồng Nai với tỷ lệ trúng thầu đạt tuyệt đối 100%. Cụ thể, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phước Hiếu (mã số thuế 3603869691), có địa chỉ tại phường Trảng Dài, TP Đồng Nai, đã tham gia và trúng 4/4 gói thầu. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Đào Phát Đạt (mã số thuế 3603412256), đặt trụ sở tại phường Tân Triều, TP Đồng Nai, sở hữu thành tích tham gia và trúng 17/17 gói thầu.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Việc các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc đoàn luật sư TP HCM, các cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Việc rà soát kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu xem có tồn tại các tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng, hạn chế nhà thầu hay không là điều cần thiết để bảo vệ tính nghiêm minh của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.