Gói thầu hơn 5,7 tỷ tại xã Đinh Trang Thượng: Duy nhất một liên danh dự thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/06/2026, Q. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng - Nguyễn Ngọc Nhã đã ký Quyết định số 43/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu thuộc dự án Đường giao thông Tạm trú 2 thôn Tân Thượng 3, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án này được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.

Dữ liệu từ hồ sơ thầu thể hiện giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt ở mức 5.700.349.448 đồng. Qua quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Tuấn Ngọc - Trung Tín. Kết quả chấm thầu xác định giá trúng thầu của liên danh này là 5.588.272.457 đồng.

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 112.076.991 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt xấp xỉ 1,97%.

Quyết định số 43/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu hơn về cấu phần của đơn vị trúng thầu, Liên danh Tuấn Ngọc - Trung Tín được thành lập bởi hai doanh nghiệp có trụ sở đăng ký hoạt động ngay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tuấn Ngọc, có mã số thuế 5800323908, đăng ký trụ sở tại Thôn 10, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2001. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Trung Tín Lâm Đồng, mã số thuế 5801275654, tọa lạc tại Thôn 5, xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng hoạt động từ năm 2015.

Thống kê dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy hai doanh nghiệp này là những cái tên khá quen thuộc đối với các dự án xây lắp tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tuấn Ngọc đã tham gia tổng cộng 52 gói thầu, trong đó trúng 46 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này ghi nhận khoảng 231.424.297.602 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Trung Tín Lâm Đồng cũng sở hữu hồ sơ năng lực tương tự khi tham gia 28 gói thầu và trúng tới 25 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu khoảng 197.915.790.148 đồng.

Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà thầu này thể hiện sự gắn kết chặt chẽ qua nhiều năm. Bản đồ dữ liệu đấu thầu ghi nhận hai doanh nghiệp này từng cùng nhau liên danh tham gia 16 gói thầu và trúng 13 gói. Tần suất xuất hiện song hành cùng nhau với tỷ lệ trúng thầu cao cho thấy sự am hiểu và phối hợp giữa hai nhà thầu thuộc phân khúc xây lắp dân dụng và giao thông tại địa bàn. Sự kết hợp này tiếp tục được duy trì tại gói thầu số 01 của Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng, liên danh này đã không gặp phải sự cạnh tranh nào từ các nhà thầu khác khi bước vào giai đoạn mở thầu.

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu về việc nâng cao chất lượng công tác đấu thầu và gắn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư đối với hiệu quả kinh tế của dự án. Với mức tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,97% tại một dự án giao thông nông thôn, đơn vị phê duyệt là Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng cần thực hiện công tác giám sát, bảo đảm chất lượng thi công công trình tương xứng với dòng vốn đã phân bổ, đồng thời công khai minh bạch toàn bộ tiến độ giải ngân theo quy định.

Được biết, gói thầu này được triển khai theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài 660 ngày. Quá trình chấm thầu do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thái Phát Việt thực hiện, dưới sự dẫn dắt của Tổ trưởng Đào Duy Thái và thành viên Đoàn Văn Phú. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện bởi Công ty TNHH XD Đồng Tiến BL trước khi Q. Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Nhã ký quyết định phê duyệt cuối cùng.