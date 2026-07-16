Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 5,7 tỷ tại xã Đinh Trang Thượng: Duy nhất một liên danh dự thầu

Công ty Tuấn Ngọc liên danh với Công ty Trung Tín Lâm Đồng trúng gói thầu xây lắp hơn 5,7 tỷ đồng tại xã Đinh Trang Thượng với tư cách đơn vị duy nhất dự thầu.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/06/2026, Q. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng - Nguyễn Ngọc Nhã đã ký Quyết định số 43/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu thuộc dự án Đường giao thông Tạm trú 2 thôn Tân Thượng 3, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án này được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.

Dữ liệu từ hồ sơ thầu thể hiện giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt ở mức 5.700.349.448 đồng. Qua quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Tuấn Ngọc - Trung Tín. Kết quả chấm thầu xác định giá trúng thầu của liên danh này là 5.588.272.457 đồng.

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 112.076.991 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt xấp xỉ 1,97%.

1784001338449-703199000672179758-4138090355331074433-3e3b5645b59879c67eba26d6ca454def.jpg
Quyết định số 43/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu hơn về cấu phần của đơn vị trúng thầu, Liên danh Tuấn Ngọc - Trung Tín được thành lập bởi hai doanh nghiệp có trụ sở đăng ký hoạt động ngay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tuấn Ngọc, có mã số thuế 5800323908, đăng ký trụ sở tại Thôn 10, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2001. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Trung Tín Lâm Đồng, mã số thuế 5801275654, tọa lạc tại Thôn 5, xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng hoạt động từ năm 2015.

Thống kê dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy hai doanh nghiệp này là những cái tên khá quen thuộc đối với các dự án xây lắp tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tuấn Ngọc đã tham gia tổng cộng 52 gói thầu, trong đó trúng 46 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này ghi nhận khoảng 231.424.297.602 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Trung Tín Lâm Đồng cũng sở hữu hồ sơ năng lực tương tự khi tham gia 28 gói thầu và trúng tới 25 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu khoảng 197.915.790.148 đồng.

Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà thầu này thể hiện sự gắn kết chặt chẽ qua nhiều năm. Bản đồ dữ liệu đấu thầu ghi nhận hai doanh nghiệp này từng cùng nhau liên danh tham gia 16 gói thầu và trúng 13 gói. Tần suất xuất hiện song hành cùng nhau với tỷ lệ trúng thầu cao cho thấy sự am hiểu và phối hợp giữa hai nhà thầu thuộc phân khúc xây lắp dân dụng và giao thông tại địa bàn. Sự kết hợp này tiếp tục được duy trì tại gói thầu số 01 của Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng, liên danh này đã không gặp phải sự cạnh tranh nào từ các nhà thầu khác khi bước vào giai đoạn mở thầu.

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu về việc nâng cao chất lượng công tác đấu thầu và gắn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư đối với hiệu quả kinh tế của dự án. Với mức tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,97% tại một dự án giao thông nông thôn, đơn vị phê duyệt là Văn phòng HĐND và UBND xã Đinh Trang Thượng cần thực hiện công tác giám sát, bảo đảm chất lượng thi công công trình tương xứng với dòng vốn đã phân bổ, đồng thời công khai minh bạch toàn bộ tiến độ giải ngân theo quy định.

Được biết, gói thầu này được triển khai theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài 660 ngày. Quá trình chấm thầu do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thái Phát Việt thực hiện, dưới sự dẫn dắt của Tổ trưởng Đào Duy Thái và thành viên Đoàn Văn Phú. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện bởi Công ty TNHH XD Đồng Tiến BL trước khi Q. Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Nhã ký quyết định phê duyệt cuối cùng.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Kết quả đấu thầu xây dựng xã Đinh Trang Thượng #Liên danh nhà thầu Tuấn Ngọc - Trung Tín #Tiết kiệm ngân sách trong dự án giao thông #Pháp lý hợp đồng liên danh xây dựng #Vai trò và trách nhiệm nhà thầu liên danh

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu giao thông hơn 1,2 tỷ tại xã Tà Đùng về tay công ty Khắc Hưng

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khắc Hưng tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu nâng cấp hạ tầng đường thôn 4 xã Tà Đùng thông qua hình thức chỉ định thầu.

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Tà Đùng (Lâm Đồng) đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình đầu tư công ích cấp cơ sở trên địa bàn. Cụ thể, vào ngày 30/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng - Nguyễn Văn Nam đã ký Quyết định số 130/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông thôn 4 (Từ ngã ba gốc xoài đi vào).

Giá gói thầu được phê duyệt ban đầu ở mức 1.293.566.000 đồng, trong khi giá trúng thầu chính thức được ghi nhận 1.280.612.000 đồng. Sau quá trình thương thảo kỹ lưỡng giữa các bên, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho nguồn vốn công quỹ địa phương đạt mức 12.954.000 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm tài chính đạt xấp xỉ 1%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu giao thông hơn 5,8 tỷ tại Bắc Gia Nghĩa tiết kiệm 20,5 triệu đồng

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa phê duyệt gói thầu nâng cấp đường Tô Hiệu hơn 5,8 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm ngân sách khoảng 20,5 triệu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-KTHTĐT ngày 22/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp đường Tô Hiệu, phường Bắc Gia Nghĩa. Đơn vị trúng thầu là liên danh gồm Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đắk Ngọc và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại Rừng Thông Đắk Nông. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên độ tiết kiệm vốn đầu tư công ở mức xấp xỉ 0,35%

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đông Gia Nghĩa: Ai thầu trúng gói thầu xây nhà đa năng Trường Trần Quốc Toản?

Công trình xây Nhà đa năng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng ghi nhận một liên danh duy nhất nộp hồ sơ và trúng sát giá.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Đông Gia Nghĩa; Hạng mục: Nhà đa năng vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Gói thầu thi công xây dựng này sử dụng nguồn vốn đầu tư công, do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Dự án được triển khai nhằm mục tiêu nâng cấp đồng bộ hạ tầng giáo dục tại địa phương theo mô hình tổ chức hành chính mới.

Dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 30/QĐ-VHXH ngày 26/5/2026 là 2.624.923.000 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm điểm hồ sơ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội - Trần Thị Hảo đã ký Quyết định số 48/QĐ-VHXH ngày 08/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Công ty Hồng Hà Vina trúng thầu sát giá tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM [Kỳ 1]

Công ty Hồng Hà Vina trúng thầu sát giá tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM [Kỳ 1]

Công ty Hồng Hà Vina liên tiếp trúng thầu tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp 0% và 0,99%. Dư luận đang đặt dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh và quy trình thẩm định giá của chủ đầu tư khi đối thủ mạnh bất ngờ trượt ở bước đánh giá kỹ thuật bởi lỗi sơ đẳng.