Nhà thầu nào trúng gói cải tạo đường Nguyễn Khắc Hiếu phường Tam Phước?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước, TP Đồng Nai vừa qua đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-VP ngày 09/7/2026 do Phó Chánh Văn phòng Hoàng Xuân Trúc ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Xây lắp + Đảm bảo ATGT. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Nguyễn Khắc Hiếu đoạn qua Khu phố Long Đức 2, một trong những công trình hạ tầng sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 1,49%

Hồ sơ mời thầu được phát hành công khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Trước đó, giải pháp thiết kế và tổng dự toán dự án đã được phê duyệt dựa trên quyết định số 1145 /QĐ-UBND ngày 28/5/2026 do Chủ tịch UBND phường Vũ Quốc Thái ký thông qua.

Dữ liệu từ Quyết định số 283/QĐ-VP cho thấy giá dự toán của gói thầu được duyệt là 17.148.881.666 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Đất Thành Đồng - Thiên Phú Thịnh với giá trúng thầu là 16.892.991.035 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 90 ngày. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi công khai, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương đạt 255.890.631 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Quyết định số 283/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Nguyên nhân đối thủ bị loại tại bước kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 24/06/2026 ghi nhận cuộc thầu có sự tham gia của 2 nhà thầu. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với liên danh trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc. Tuy nhiên, tại báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật do Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc thực hiện dưới sự điều hành của Tổ trưởng tổ chuyên gia Nguyễn Đình Bách, hồ sơ của nhà thầu An Đại Lộc đã bị loại.

Hệ thống dữ liệu trích xuất từ báo cáo chấm thầu cho thấy hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc bộc lộ nhiều điểm thiếu sót cơ bản. Nhà thầu này không cung cấp được cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc chứng minh nguồn cung cấp vật liệu xây dựng; không thuyết minh vật tư đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; sơ đồ và biểu tiến độ thi công không hợp lý, không khớp với thuyết minh giải pháp tổng thể. Ngoài ra, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phương án bảo trì công trình và thỏa thuận xử lý chất thải môi trường cũng không được doanh nghiệp này làm rõ theo yêu cầu bắt buộc của hồ sơ mời thầu. Do không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, hồ sơ tài chính của đơn vị này không được xem xét.

Mạng lưới giao dịch của những thành viên trong liên danh

Đáng chú ý, lịch sử đấu thầu cho thấy các thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp có mối quan hệ công tác lâu năm tại địa phương và có nhiều điểm tương tác với các đơn vị tư vấn của chính gói thầu này. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (mã số thuế 3603293217) có địa chỉ tại KP. Đồng Nai, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai đã tham gia 221 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 155 gói, trượt 57 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 560.641.701.213 đồng. Các gói thầu tham gia chủ yếu tại địa bàn TP Đồng Nai và từng có lịch sử đứng chung liên danh với chính đơn vị tư vấn chấm thầu gói này là Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc.

Trong khi đó, thành viên còn lại là Công ty TNHH Đất Thành Đồng (mã số thuế 3600709516) có địa chỉ tại Khu Phố 3, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai cũng sở hữu tần suất trúng thầu đáng chú ý. Nhà thầu này từng tham dự 15 gói thầu do Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nam Bộ (đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói này) làm bên mời thầu và trúng đến 12 gói. Đồng thời, nhà thầu này cũng từng tham gia 7 gói thầu do bên chấm thầu Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc mời thầu và giành chiến thắng 6 gói. Đặc biệt, hai nhà thầu Đất Thành Đồng và Thiên Phú Thịnh từng đối đầu trực tiếp với nhau trong 7 gói thầu trước đây, nay lại bắt tay liên danh để cùng trúng gói thầu hơn 16 tỷ đồng này tại phường Tam Phước.

Theo Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc các nhà thầu thường xuyên xuất hiện xung quanh các đơn vị tư vấn lập và thẩm định hồ sơ thầu là một hiện tượng phổ biến trong hoạt động đầu tư công tại các địa phương. Để bảo đảm tính minh bạch, các cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát, đối chiếu chặt chẽ với các tiêu chuẩn độc lập và bảo đảm cạnh tranh được quy định tại Luật Đấu thầu 2023. Tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng dàn xếp, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách của chủ đầu tư.