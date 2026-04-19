Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bắc Ninh Hòa: Quy trình "ngược" tại dự án đường Ngọc Sơn?

Gói thầu gần 2 tỷ tại xã Bắc Ninh Hòa lộ điểm bất thường khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành trước quyết định phê duyệt dự án khiến dư luận khó hiểu.

Đông Anh

Từ ngày 01/7/2025, bộ máy hành chính nhà nước chính thức thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã). Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đòi hỏi năng lực quản lý điều hành, đặc biệt là quản lý vốn đầu tư công tại cấp Xã phải được nâng cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Đường liên xóm thôn Ngọc Sơn do UBND xã Bắc Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư đang bộc lộ một số điểm khó hiểu về mặt trình tự thủ tục pháp lý, rất cần được các cơ quan chức năng rà soát, làm rõ.

Gói thầu tiền tỷ và bài toán tiết kiệm cho ngân sách

Theo các hồ sơ công khai, dự án Đường liên xóm thôn Ngọc Sơn sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách xã, do UBND xã Bắc Ninh Hòa trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm. Trong khuôn khổ của dự án, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình đóng vai trò trọng tâm để hoàn thiện hạ tầng phục vụ dân sinh tại địa phương.

Ngày 06/4/2026, UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ra Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 03. Theo Quyết định này, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH XD TM Tân Thành Đạt (Mã số doanh nghiệp: 4201771440; địa chỉ trụ sở đăng ký tại: Tổ Dân Phố 16, Phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Hợp đồng được ký kết là loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công kéo dài trong 75 ngày.

Về mặt giá trị tài chính, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ấn định mức giá dự toán của gói thầu là 1.913.176.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu được trao cho Công ty TNHH XD TM Tân Thành Đạt cũng vừa tròn 1.913.176.000 đồng. Sự trùng khớp tuyệt đối này đồng nghĩa với việc số tiền tiết kiệm mang lại cho ngân sách nhà nước từ hoạt động lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này là 0 đồng.

Nhìn nhận một cách khách quan dưới lăng kính pháp lý, pháp luật về đấu thầu hiện hành không cấm việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu có hạn mức và tính chất phù hợp theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đồng thời, đặc thù của hình thức chỉ định thầu là giá trúng thầu thường sát hoặc bằng với giá dự toán. Tuy nhiên, chính vì tính chất này, khâu lập, thẩm định và phê duyệt dự toán ban đầu của Chủ đầu tư lại mang ý nghĩa quan trọng.

Chỉ khi dự toán được bóc tách chính xác, sát với thực tế biến động giá cả thị trường thì việc chỉ định thầu bằng giá dự toán mới thực sự đáp ứng tiêu chí "Hiệu quả kinh tế". Ngược lại, nếu khâu khảo sát và lập dự toán có sự nới lỏng, ngân sách nhà nước sẽ đối mặt với nguy cơ lãng phí.

Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 03 thuộc dự án Đường liên xóm thôn Ngọc Sơn. (Nguồn MSC)

Văn bản "ngọn" chạy trước văn bản "gốc"?

Bên cạnh bài toán hiệu quả kinh tế, hồ sơ pháp lý công khai của dự án Đường liên xóm thôn Ngọc Sơn còn bộc lộ một điểm đáng chú ý liên quan đến trình tự ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nước.

Cụ thể, ngày 17/3/2026, ông Trần Trịnh Vũ Trung - Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ký Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Quyết định này chính là "xương sống" để phân chia các gói thầu thành phần, ấn định mức giá, nguồn vốn và phương thức lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. (Nguồn: MSC)

Thế nhưng, điều gây khó hiểu là Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Quyết định số 574/QĐ-UBND) lại được Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa ký ban hành vào ngày 24/3/2026.

Diễn biến ngày tháng trên các văn bản cho thấy: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (được ký ngày 17/3/2026) đã xuất hiện trước Quyết định phê duyệt dự án (được ký ngày 24/3/2026) đúng một tuần. Trong quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án phải được lập và cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán và tổng mức đầu tư trước. Trên cơ sở tổng mức đầu tư được chốt, các cơ quan chuyên môn mới có căn cứ để trích xuất, chia nhỏ dự án thành các gói thầu và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sự vô lý về mặt thời gian tại dự án do xã Bắc Ninh Hòa làm chủ đầu tư đang tạo ra dấu hỏi lớn. Liệu đây chỉ là sai sót trong công tác đánh máy, phát hành văn bản hành chính (lỗi văn thư), hay thực sự là sự buông lỏng, đảo lộn quy trình thẩm định của các cán bộ chuyên môn phụ trách dự án? Dù là nguyên nhân nào, sự thiếu đồng bộ này cũng làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh và chuẩn mực trong hồ sơ quản lý nhà nước.

Quyết định số 574/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường liên xóm thôn Ngọc Sơn (Nguồn MSC)

Nhà thầu giàu kinh nghiệm và trách nhiệm giải trình của địa phương

Về phía đơn vị thi công trực tiếp, dữ liệu công khai cho thấy Công ty TNHH XD TM Tân Thành Đạt là một tên tuổi có bề dày kinh nghiệm và thể hiện năng lực tham gia thầu mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thống kê lịch sử đấu thầu ghi nhận, doanh nghiệp này đã từng tham gia tới 84 gói thầu, trong đó tỷ lệ thắng thầu đạt mức rất cao với 81 gói trúng và chỉ trượt 3 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) vượt qua con số 50.281.142.001 đồng. Đáng lưu ý, trong số đó có tới hơn 37,7 tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị luôn neo ở mức cao, đạt khoảng 98.7%.

Với khối lượng công việc lớn đang triển khai tại nhiều dự án trên địa bàn địa phương, dư luận và cử tri có cơ sở để quan tâm đến phương án huy động vốn, phân bổ nhân sự kỹ thuật, máy móc thiết bị của doanh nghiệp nhằm cam kết hoàn thành đúng tiến độ 75 ngày và đảm bảo chất lượng, tuổi thọ cho tuyến đường liên xóm thôn Ngọc Sơn.

Nhìn nhận sự việc dưới lăng kính pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Tính cạnh tranh, công bằng và trách nhiệm giải trình luôn là kim chỉ nam của hoạt động đấu thầu, được quy định xuyên suốt trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15. Căn cứ tại khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu hiện hành, cơ sở để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chính là Quyết định phê duyệt dự án. Việc ban hành bản kế hoạch phân bổ gói thầu trước khi dự án có quyết định phê duyệt chính thức là sự không tương thích về quy trình thủ tục. Bởi lẽ, khi chưa có quyết định dự án, mọi thông số về tổng mức đầu tư vẫn chưa có giá trị pháp lý cuối cùng để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo."

Đồng thời, Thông tư số 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm đăng tải thông tin trung thực, chính xác lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của các Chủ đầu tư. Bất kỳ sự sai lệch nào trong hồ sơ cũng cần phải được rà soát, đính chính kịp thời để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin minh bạch của nhân dân.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM MINH BẠCH THÔNG TIN

Nhằm thúc đẩy môi trường đấu thầu Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo đúng tinh thần của pháp luật hiện hành, Báo Tri Thức và Cuộc Sống trích dẫn các quy định quan trọng liên quan đến quá trình chuẩn bị dự án và lựa chọn nhà thầu:

1. Căn cứ lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15): Căn cứ khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư phải dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

  • Điểm a, Khoản 1, Điều 37 quy định rõ: Căn cứ lập kế hoạch là Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan.
  • Việc ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có Quyết định phê duyệt dự án là không đảm bảo tính tuần tự về thủ tục pháp lý. Toàn bộ quy mô, thiết kế, tổng mức đầu tư của dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức mới có căn cứ để bóc tách thành các gói thầu cụ thể.

2. Điều kiện áp dụng Chỉ định thầu (Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP):

  • Dù áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường hay quy trình rút gọn theo hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và khảo sát sát sao giá cả thị trường.
  • Hoạt động chỉ định thầu phải tuân thủ nguyên tắc chung tại Điều 2 của Luật là đảm bảo tính "Hiệu quả kinh tế". Việc lựa chọn nhà thầu phải mang lại giá trị tương xứng hoặc tiết kiệm tối đa cho nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin (Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC):

  • Theo quy định mới nhất tại Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, trách nhiệm đăng tải, công khai thông tin lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả trúng thầu thuộc về Chủ đầu tư.
  • Sự minh bạch, chuẩn xác về mốc thời gian, ngày tháng ban hành văn bản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí và cộng đồng tham gia giám sát chất lượng các dự án đầu tư công.
Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Trí Khôi được chỉ định gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Đạ Tẻh 2

Gói thầu số 05 tại xã Đạ Tẻh 2 về tay Công ty Trí Khôi qua chỉ định thầu. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này thắng tuyệt đối tại các gói thầu ở địa phương.

Ngày 07/4/2026, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 05/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính. Doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi (gọi tắt là Công ty Trí Khôi). Quyết định này được ban hành ngay sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-VHXH ngày 06/4/2026.

Dữ liệu trích xuất từ hồ sơ đấu thầu cho thấy, Gói thầu số 05 có giá trị dự toán là 1.782.602.986 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 1.038.648.944 đồng, chi phí thiết bị là 737.800.000 đồng và dự phòng khối lượng là 6.154.042 đồng. Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu của Công ty Trí Khôi được phê duyệt ở mức 1.775.484.166 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 7.118.820 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,4%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện cam kết là 90 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Diệp Nguyên trúng gói thoát nước tại xã Liên Hương, tiết kiệm 8,65%

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 8,65%, Công ty Diệp Nguyên đã vượt qua đối thủ để giành gói thầu xây lắp hệ thống thoát nước tại Phòng Kinh tế xã Liên Hương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 18/QĐ-PKT ngày 30/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT). Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước; dặm vá, sơn gờ giảm tốc và vạch kẻ khu vực các tuyến đường trên địa bàn xã Liên Hương năm 2026.

Dự án này được đầu tư từ nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2026 với tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 2.400.000.000 đồng theo Công văn số 84/UBND-KT ngày 16/01/2026 của UBND xã Liên Hương. Riêng Gói thầu số 04 có giá dự toán được phê duyệt là 2.069.889.448 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phan Trần Phúc Đạt trúng gói thầu giao thông hơn 1,7 tỷ tại xã Cát Tiên

Gói thầu nâng cấp đường nội đồng hơn 1,7 tỷ tại xã Cát Tiên vừa được chỉ định cho Công ty Phan Trần Phúc Đạt với tiến độ triển khai vắt qua hai năm tài chính.

Ngày 10/04/2026, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 176/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Quảng Ngãi 1, xã Cát Tiên. Theo văn bản này, Công ty TNHH Phan Trần Phúc Đạt được lựa chọn là đơn vị thi công dự án với mức giá 1.765.977.000 đồng, bằng đúng với giá dự toán được phê duyệt ban đầu (tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng).

Đây là bước triển khai kế tiếp sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua tại Quyết định số 166/QĐ-VP ngày 08/04/2026 và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Chủ tịch UBND xã Cát Tiên phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/03/2026. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

