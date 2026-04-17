Công ty Trí Khôi được chỉ định gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Đạ Tẻh 2

Gói thầu số 05 tại xã Đạ Tẻh 2 về tay Công ty Trí Khôi qua chỉ định thầu. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này thắng tuyệt đối tại các gói thầu ở địa phương.

Đông Anh

Ngày 07/4/2026, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 05/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính. Doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi (gọi tắt là Công ty Trí Khôi). Quyết định này được ban hành ngay sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-VHXH ngày 06/4/2026.

Dữ liệu trích xuất từ hồ sơ đấu thầu cho thấy, Gói thầu số 05 có giá trị dự toán là 1.782.602.986 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 1.038.648.944 đồng, chi phí thiết bị là 737.800.000 đồng và dự phòng khối lượng là 6.154.042 đồng. Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu của Công ty Trí Khôi được phê duyệt ở mức 1.775.484.166 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 7.118.820 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,4%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện cam kết là 90 ngày.

Quyết định số 05/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính. (Nguồn MSC)

Theo phân tích năng lực từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Trí Khôi (MSDN: 5801521187) có trụ sở đăng ký tại số 10 đường Phạm Ngũ Lão, thôn 14, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 5 gói thầu trên hệ thống và trúng thầu cả 5 gói, đạt tỷ lệ 100%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 10.420.983.325 đồng, trong đó 100% các gói thầu đều được thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ năng lực của Công ty Trí Khôi là việc doanh nghiệp liên tục được tin tưởng giao phó các dự án thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc không có thông báo mời thầu rộng rãi tại khu vực. Trước khi đảm nhận thi công Gói thầu số 05 tại xã Đạ Tẻh 2, Công ty Trí Khôi đã trúng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng cho Văn phòng Đảng ủy xã Cát Tiên với giá trị 1.825.702.207 đồng (phê duyệt ngày 25/12/2025). Tiếp đó, vào ngày 27/02/2026, doanh nghiệp tiếp tục trúng thầu dự án tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Cát Tiên 3 với giá trị 1.783.474.289 đồng.

Xã Đạ Tẻh 2 là một đơn vị hành chính mới, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2025, hợp nhất từ 3 xã cũ bao gồm xã Quảng Trị, xã Đạ Pal và xã Đạ Kho.

Việc một doanh nghiệp xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại địa phương trúng 100% các gói thầu tham gia là một thông số kỹ thuật đáng quan tâm. Xét trên bình diện pháp lý, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 hoàn toàn cho phép chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức quy định (dưới 1 tỷ đồng, hoặc các trường hợp đặc thù theo quy định mới). Do đó, quy trình mà Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Tẻh 2 thực hiện về cơ bản là một thủ tục được pháp luật bảo hộ.

Tuy nhiên, dư luận và giới chuyên môn thường đặt ra các khía cạnh liên quan đến năng lực thi công thực tế khi một nhà thầu ôm đồm nhiều dự án trong cùng một giai đoạn ngắn. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Pháp luật cho phép chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án nhỏ. Thế nhưng, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ràng buộc rất chặt chẽ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đánh giá năng lực nhà thầu. Chủ đầu tư không chỉ xem xét năng lực trên giấy tờ mà phải đánh giá thực tế xem nhà thầu đó có đủ số lượng kỹ sư, nhân công, máy móc thiết bị để thực hiện song song các hợp đồng hay không. Nếu chỉ định thầu cho một đơn vị đang quá tải, rủi ro về chậm tiến độ và giảm sút chất lượng công trình là rất lớn."

Cùng góc nhìn đa chiều về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Với thời gian thực hiện 90 ngày cho một gói thầu có cả phần xây lắp và cung cấp thiết bị chiếu sáng, áp lực tiến độ là có thật. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, cơ quan quản lý cần tăng cường công tác hậu kiểm. Việc trúng thầu liên tiếp không chứng minh sai phạm, nhưng nó đòi hỏi một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn từ cộng đồng và các cơ quan thanh tra độc lập để đảm bảo từng đồng ngân sách được tiêu dùng đích đáng, công trình kiến thiết thị chính phải mang lại giá trị bền vững cho người dân."

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống pháp luật về đấu thầu là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ ràng về việc công khai thông tin từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá đến kết quả cuối cùng. Việc tiếp cận các nguồn dữ liệu này là cơ sở vững chắc để cơ quan báo chí thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng đến nhân dân.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quy trình từ lựa chọn nhà thầu đến phê duyệt kết quả đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đối với hình thức chỉ định thầu và công khai kết quả, pháp luật quy định:

1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15:

  • Điều 23 (Chỉ định thầu): Hình thức này áp dụng trong các trường hợp nhất định (như tình trạng khẩn cấp, gói thầu có giá trị trong hạn mức...). Việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện: Có quyết định đầu tư được phê duyệt; có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải được đánh giá có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu và không vi phạm các điều cấm của Luật.
  • Khoản 8 Điều 16 (Các hành vi bị cấm): Nghiêm cấm hành vi chuyển nhượng thầu (chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu vượt quá mức tối đa theo quy định) và các hành vi dàn xếp, thông đồng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước.

2. Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết quy trình, thủ tục chỉ định thầu. Cơ quan quản lý, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng hồ sơ năng lực của nhà thầu (về tài chính, thiết bị máy móc, nhân sự chủ chốt). Nhà thầu trúng chỉ định thầu phải cam kết bằng văn bản về việc tự thực hiện dự án, đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng thi công và tiến độ công trình.

3. Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Quy định bắt buộc về tính minh bạch thông tin: Mọi dữ liệu liên quan đến gói thầu, bao gồm Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Báo cáo đánh giá và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được đăng tải công khai, đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc minh bạch thông tin giúp các cơ quan thanh tra, báo chí và người dân cùng tham gia giám sát hiệu quả đầu tư công.

#Quy trình đấu thầu công khai #Chỉ định thầu và pháp luật #Năng lực nhà thầu và rủi ro #Minh bạch và giám sát đầu tư công #Chính sách pháp luật về đấu thầu #Vai trò của cơ quan quản lý

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu cầu Bảy Tấn tại xã Di Linh: Tiết kiệm ngân sách đạt 0,36%

Gói thầu xây dựng cầu Bảy Tấn tại xã Di Linh chỉ có duy nhất một liên danh dự thầu và trúng sát giá cùng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 0,36%.

Hoạt động đấu thầu đầu tư công tại các đơn vị cấp xã luôn là tâm điểm chú ý của dư luận, đặc biệt là khi xuất hiện các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp. Ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống tại gói thầu thi công cầu dân sinh Bảy Tấn (tỉnh Lâm Đồng) cho thấy nhiều diễn biến đáng chú ý về tính cạnh tranh, năng lực nhà thầu và quy trình thực hiện hồ sơ của đơn vị tư vấn.

Mới đây, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 65/QĐ-VP ngày 07/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa xây dựng kiên cố cầu dân sinh (thường gọi là cầu Bảy Tấn).

Bạn đọc - Phản biện

Xã Ninh Hải: Công ty Đạt Thịnh Thành trúng gói thầu xây lắp hơn 6,3 tỷ đồng

Công ty Đạt Thịnh Thành trúng thầu gói thi công gia cố sạt lở Suối Bầu Dài có giá hơn 6,3 tỷ đồng sau khi vượt qua 2 đối thủ tại bước đánh giá năng lực và giá.

Căn cứ hồ sơ pháp lý, ngày 12/12/2025, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-PKT phê duyệt nhiệm vụ khảo sát - thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Gia cố các điểm sạt lở một số tuyến đường giao thông nội đồng và đê bao Suối Bầu Dài cùng một số khu vực kênh dọc Suối Bầu Dài thuộc thôn Bỉnh Nghĩa và thôn Phương Cựu 3.

Đến ngày 25/02/2026, tại Quyết định số 32/QĐ-PKT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này chính thức được phê duyệt. Trong đó, Gói thầu số 08 (Thi công xây dựng công trình) có giá dự toán là 6.396.551.029 đồng (Sáu tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn, không trăm hai mươi chín đồng). Nguồn vốn thực hiện từ vốn bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã Ninh Hải.

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Gia Thắng trúng gói thầu xây lắp giao thông tại xã Quảng Trực

Phòng Kinh tế xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) vừa phê duyệt Liên danh Gia Thắng trúng thầu gói xây dựng giao thông hơn 2,5 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,2%.

Thông tin chi tiết về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Dự án Đường giao thông từ QL14C cũ (Ngã ba cây đa) vào khu sản xuất được triển khai căn cứ theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 do Chủ tịch UBND xã Quảng Trực ký về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách xã.

