Công ty Trí Khôi được chỉ định gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng tại xã Đạ Tẻh 2

Gói thầu số 05 tại xã Đạ Tẻh 2 về tay Công ty Trí Khôi qua chỉ định thầu. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này thắng tuyệt đối tại các gói thầu ở địa phương.

Ngày 07/4/2026, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Tẻh 2 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 05/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính. Doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi (gọi tắt là Công ty Trí Khôi). Quyết định này được ban hành ngay sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-VHXH ngày 06/4/2026.

Dữ liệu trích xuất từ hồ sơ đấu thầu cho thấy, Gói thầu số 05 có giá trị dự toán là 1.782.602.986 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 1.038.648.944 đồng, chi phí thiết bị là 737.800.000 đồng và dự phòng khối lượng là 6.154.042 đồng. Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu của Công ty Trí Khôi được phê duyệt ở mức 1.775.484.166 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 7.118.820 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,4%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện cam kết là 90 ngày.

Quyết định số 05/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính. (Nguồn MSC)

Theo phân tích năng lực từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Trí Khôi (MSDN: 5801521187) có trụ sở đăng ký tại số 10 đường Phạm Ngũ Lão, thôn 14, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 5 gói thầu trên hệ thống và trúng thầu cả 5 gói, đạt tỷ lệ 100%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 10.420.983.325 đồng, trong đó 100% các gói thầu đều được thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ năng lực của Công ty Trí Khôi là việc doanh nghiệp liên tục được tin tưởng giao phó các dự án thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc không có thông báo mời thầu rộng rãi tại khu vực. Trước khi đảm nhận thi công Gói thầu số 05 tại xã Đạ Tẻh 2, Công ty Trí Khôi đã trúng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng cho Văn phòng Đảng ủy xã Cát Tiên với giá trị 1.825.702.207 đồng (phê duyệt ngày 25/12/2025). Tiếp đó, vào ngày 27/02/2026, doanh nghiệp tiếp tục trúng thầu dự án tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Cát Tiên 3 với giá trị 1.783.474.289 đồng.

Xã Đạ Tẻh 2 là một đơn vị hành chính mới, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2025, hợp nhất từ 3 xã cũ bao gồm xã Quảng Trị, xã Đạ Pal và xã Đạ Kho.

Việc một doanh nghiệp xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại địa phương trúng 100% các gói thầu tham gia là một thông số kỹ thuật đáng quan tâm. Xét trên bình diện pháp lý, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 hoàn toàn cho phép chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức quy định (dưới 1 tỷ đồng, hoặc các trường hợp đặc thù theo quy định mới). Do đó, quy trình mà Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Tẻh 2 thực hiện về cơ bản là một thủ tục được pháp luật bảo hộ.

Tuy nhiên, dư luận và giới chuyên môn thường đặt ra các khía cạnh liên quan đến năng lực thi công thực tế khi một nhà thầu ôm đồm nhiều dự án trong cùng một giai đoạn ngắn. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Pháp luật cho phép chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án nhỏ. Thế nhưng, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ràng buộc rất chặt chẽ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đánh giá năng lực nhà thầu. Chủ đầu tư không chỉ xem xét năng lực trên giấy tờ mà phải đánh giá thực tế xem nhà thầu đó có đủ số lượng kỹ sư, nhân công, máy móc thiết bị để thực hiện song song các hợp đồng hay không. Nếu chỉ định thầu cho một đơn vị đang quá tải, rủi ro về chậm tiến độ và giảm sút chất lượng công trình là rất lớn."

Cùng góc nhìn đa chiều về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Với thời gian thực hiện 90 ngày cho một gói thầu có cả phần xây lắp và cung cấp thiết bị chiếu sáng, áp lực tiến độ là có thật. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, cơ quan quản lý cần tăng cường công tác hậu kiểm. Việc trúng thầu liên tiếp không chứng minh sai phạm, nhưng nó đòi hỏi một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn từ cộng đồng và các cơ quan thanh tra độc lập để đảm bảo từng đồng ngân sách được tiêu dùng đích đáng, công trình kiến thiết thị chính phải mang lại giá trị bền vững cho người dân."

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống pháp luật về đấu thầu là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ ràng về việc công khai thông tin từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá đến kết quả cuối cùng. Việc tiếp cận các nguồn dữ liệu này là cơ sở vững chắc để cơ quan báo chí thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng đến nhân dân.