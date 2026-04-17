Phan Trần Phúc Đạt trúng gói thầu giao thông hơn 1,7 tỷ tại xã Cát Tiên

Gói thầu nâng cấp đường nội đồng hơn 1,7 tỷ tại xã Cát Tiên vừa được chỉ định cho Công ty Phan Trần Phúc Đạt với tiến độ triển khai vắt qua hai năm tài chính.

Ngày 10/04/2026, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 176/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Quảng Ngãi 1, xã Cát Tiên. Theo văn bản này, Công ty TNHH Phan Trần Phúc Đạt được lựa chọn là đơn vị thi công dự án với mức giá 1.765.977.000 đồng, bằng đúng với giá dự toán được phê duyệt ban đầu (tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng).

Đây là bước triển khai kế tiếp sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua tại Quyết định số 166/QĐ-VP ngày 08/04/2026 và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được Chủ tịch UBND xã Cát Tiên phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/03/2026. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Tiến độ 20 tháng và bài toán duy trì nguồn lực

Một trong những chi tiết kỹ thuật đáng chú ý tại dự án này là thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định lên tới 20 tháng. Đối với một công trình nâng cấp đường giao thông nội đồng có quy mô vốn dưới 2 tỷ đồng, đây là một mốc thời gian thi công kéo dài.

Tuy nhiên, đối chiếu với các hồ sơ pháp lý liên quan, tiến độ này được thiết lập dựa trên kế hoạch phân bổ nguồn vốn. Cụ thể, tại Mục 12 và Mục 13 của Quyết định số 361/QĐ-UBND quy định rõ: Thời gian thực hiện dự án là năm 2026-2027; nguồn vốn đầu tư được bố trí theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 21/03/2026 của UBND xã Cát Tiên. Như vậy, thời gian 20 tháng không hẳn xuất phát từ yếu tố độ khó của kỹ thuật thi công, mà chịu sự chi phối của tiến độ giải ngân vốn ngân sách kéo dài qua hai năm tài chính.

Chi tiết này đặt ra một bài toán thực tế cho đơn vị nhận thầu. Việc trúng một gói thầu có thời gian chờ đợi và thi công rải rác đòi hỏi Công ty TNHH Phan Trần Phúc Đạt phải có năng lực tài chính vững vàng, đồng thời có phương án tối ưu hóa việc sắp xếp, duy trì máy móc, thiết bị và nhân sự chủ chốt tại công trường để tránh phát sinh chi phí lưu bãi, trượt giá vật liệu và đảm bảo không làm gián đoạn các hợp đồng khác đang thực hiện song song.

Dữ liệu khách quan về năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Phan Trần Phúc Đạt (Mã số doanh nghiệp: 5800891812) có trụ sở tại thôn Tân Xuân, xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng. Từ khi tham gia hệ thống, thống kê cho thấy doanh nghiệp này đã tham dự tổng cộng 17 gói thầu, trong đó trúng 16 gói và có 1 gói thầu bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế ghi nhận đạt 34.698.809.805 đồng. Toàn bộ 16 gói thầu đều được doanh nghiệp thực hiện dưới vai trò nhà thầu độc lập. Dữ liệu cũng thể hiện Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên là một trong những bên mời thầu thường xuyên phê duyệt kết quả trúng thầu cho đơn vị này tại địa phương. Việc một nhà thầu xây lắp địa phương sở hữu máy móc, thiết bị tại chỗ, có khả năng tối ưu hóa chi phí vận chuyển thường có lợi thế lớn khi tham gia các dự án hạ tầng cơ sở vừa và nhỏ trên địa bàn.

Xã Cát Tiên được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Cát Tiên, xã Nam Ninh và xã Quảng Ngãi.

Góc nhìn pháp lý về công tác hậu kiểm

Xét về hình thức lựa chọn nhà thầu, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho phép áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ. Với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng, việc Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn là hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý hiện hành, giúp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư công.

Dù vậy, hệ thống pháp luật luôn song hành yêu cầu về tính hiệu quả và minh bạch. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Quy trình chỉ định thầu dưới hạn mức được pháp luật bảo hộ để tạo sự linh hoạt. Tuy nhiên, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu rất cao về công tác hậu kiểm. Việc chủ đầu tư giao thầu cho một đơn vị đang cùng lúc triển khai nhiều dự án đòi hỏi sự giám sát thực tế nghiêm ngặt. Trách nhiệm của chủ đầu tư là phải thường xuyên kiểm tra xem nhà thầu có đáp ứng đủ số lượng nhân công, thiết bị thi công như đã cam kết trong hồ sơ năng lực hay không, đặc biệt với những dự án kéo dài tiến độ theo dòng vốn ngân sách."

Công trình nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Quảng Ngãi 1 mang ý nghĩa thiết thực, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân xã Cát Tiên. Quản lý chặt chẽ chất lượng công trình từ khâu lập hồ sơ, chỉ định thầu cho đến giám sát thi công là trách nhiệm trọng tâm của chính quyền địa phương cơ sở.