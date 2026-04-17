Diệp Nguyên trúng gói thoát nước tại xã Liên Hương, tiết kiệm 8,65%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 18/QĐ-PKT ngày 30/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT). Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước; dặm vá, sơn gờ giảm tốc và vạch kẻ khu vực các tuyến đường trên địa bàn xã Liên Hương năm 2026.

Dự án này được đầu tư từ nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2026 với tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 2.400.000.000 đồng theo Công văn số 84/UBND-KT ngày 16/01/2026 của UBND xã Liên Hương. Riêng Gói thầu số 04 có giá dự toán được phê duyệt là 2.069.889.448 đồng.

Quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng diễn ra từ ngày 16/03/2026 đến ngày 25/03/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Sau bước đánh giá, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã được lựa chọn trúng thầu với giá 1.890.823.042 đồng. So với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 8,65% (tương đương giảm hơn 179 triệu đồng).

Chân dung nhà thầu và lịch sử năng lực

Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên (MST: 3401055347) là doanh nghiệp có trụ sở tại F26 Khu dân cư Phú Trinh - Phú Tài, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Theo dữ liệu thống kê chi tiết, doanh nghiệp này sở hữu một hồ sơ năng lực đấu thầu rất đáng chú ý. Tính đến nay, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên đã tham gia tổng cộng 78 gói thầu, trong đó có tỷ lệ chiến thắng áp đảo với 61 gói trúng thầu, trượt 14 gói và 3 gói bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 246.983.562.483 đồng (có 6.975.212.642 đồng là các gói chỉ định thầu). Cụ thể, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 144.463.321.748 đồng. Khi tham gia với vai trò liên danh, tổng giá trị trúng thầu của cả liên danh ghi nhận mức khoảng 102.520.240.735 đồng.

Đi sâu vào lịch sử dự thầu, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này duy trì ở mức 94,09%. Tỷ lệ chào giá thấp nhất từng ghi nhận ở một gói thầu là 81,14%.

Về mạng lưới đối tác và đối thủ, Công ty TNHH Xây lắp Diệp Nguyên tập trung trúng thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (50 gói - theo đơn vị hành chính sau sắp xếp từ 01/7/2025, tương đương địa bàn Bình Thuận trước đây). Doanh nghiệp từng "chạm trán" với 47 nhà thầu trong 24 gói thầu (thắng 10, thua 14) và từng bắt tay liên danh với 7 nhà thầu trong 5 gói thầu (thắng 3, thua 2). Một điểm cộng lớn là đến thời điểm hiện tại, hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp ghi nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.

Trụ sở UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Nhận định về năng lực của các nhà thầu tại các địa phương, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc một nhà thầu duy trì tỷ lệ trúng thầu cao (61/78 gói) cho thấy năng lực và kinh nghiệm thi công đã được thị trường kiểm chứng. Tuy nhiên, dưới góc độ của Luật Đấu thầu 2023, các chủ đầu tư vẫn phải duy trì tính cạnh tranh, công bằng và thẩm định sát sao E-HSDT ở từng gói thầu cụ thể. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 8,65% như tại gói thầu số 04 là một con số tích cực, cho thấy hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đang phát huy hiệu quả kinh tế".

Dưới góc độ pháp lý, toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả tại Gói thầu số 04 phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15). Việc lập và đánh giá báo cáo E-HSDT qua mạng được thực hiện theo tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Việc công khai, minh bạch các số liệu về gói thầu trên Báo Tri thức và Cuộc sống chính là cách để người dân cùng tham gia giám sát hiệu quả đầu tư công.