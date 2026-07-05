Xã An Bình: Hai nhà thầu cạnh tranh gói nâng cấp Đường GTNT hơn 15,6 tỷ

Công ty Kim Bửu và Công ty Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long đang cạnh tranh tại gói thầu xây lắp giao thông trị giá hơn 15,6 tỷ do Phòng Kinh tế Xã An Bình làm chủ đầu tư

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Đường liên xã từ Km3+180 đến QL.57 (đoạn 3) xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long (Nâng cấp mở rộng Đường huyện ĐH21) đang trong giai đoạn xét thầu để tìm kiếm đơn vị thi công. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 và nguồn cân đối ngân sách địa phương.

Cục diện cạnh tranh và bức tranh giá dự thầu

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/04/2026 phê duyệt dự án và Quyết định số 223/QĐ-PKT ngày 17/06/2026 phê duyệt E-HSMT, Phòng Kinh tế Xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) được giao trọng trách làm chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 15.627.345.193 đồng.

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:22 ngày 27/06/2026, gói thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH Kim Bửu và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long. Bức tranh giá dự thầu được hé lộ cho thấy sự chênh lệch khá rõ nét trong chiến lược bỏ thầu của hai đơn vị này.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long đưa ra giá dự thầu là 15.622.398.578 đồng, không có thư giảm giá. So với giá gói thầu, mức giá này giúp ngân sách tiết kiệm được 4.946.615 đồng, tương ứng với tỷ lệ 0,03%.

Nguồn: MSC

Trong khi đó, Công ty TNHH Kim Bửu ghi nhận giá dự thầu ban đầu là 15.614.020.690 đồng, đồng thời đề xuất tỷ lệ giảm giá 1,6%. Giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này được xác định là 15.364.196.358 đồng. Mức giá này thấp hơn đối thủ cạnh tranh 258.202.219 đồng. Nếu trúng thầu ở mức giá này, Công ty TNHH Kim Bửu sẽ mang lại mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 263.148.834 đồng, tương ứng tỷ lệ 1,68%.

Năng lực ứng viên tham gia dự thầu

Đi sâu vào lịch sử hoạt động, cả hai doanh nghiệp tham gia gói thầu đều là những đơn vị quen mặt trên thị trường xây lắp tại khu vực.

Công ty TNHH Kim Bửu (Mã số thuế: 1500476631) được thành lập từ cuối năm 2006, địa chỉ tại số 8/101A Ấp 5, Đường Võ Tánh, Xã Trà Ôn, Vĩnh Long do Mao Kim Bửu người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 68 gói thầu, trong đó trúng 55 gói, trượt 8 gói, 3 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 275.396.481.390 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 117.632.903.076 đồng, với vai trò liên danh: 157.763.578.314 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 97.11%. Đáng chú ý, đây không phải là cái tên xa lạ với chủ đầu tư, khi vào tháng 03/2026, Công ty TNHH Kim Bửu từng trúng một gói thầu "Thi công xây dựng các hạng mục công trình" do chính Phòng Kinh tế Xã An Bình làm chủ đầu tư với giá trị 2.646.387.326 đồng.

Đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long (Mã số thuế: 1500969193) được thành lập năm 2012, có địa chỉ tại số 76/2A Đường Phó Cơ Điều, Khóm 4, Phường Phước Hậu, Vĩnh Long do Lương Hồng Nhẫn là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 87 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 41 gói, 8 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 310.456.819.235 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.12%.

Ngoài gói đang chờ kết quả nêu trên thì hai Doanh nghiệp này cũng đang đối đầu với nhau tại Gói số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông Cầu Rạch Dầu, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long, trị giá 5.015.340.799 đồng cũng do Phòng Kinh tế Xã An Bình làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này Công ty TNHH Kim Bửu đưa ra mức giá dự thầu thấp hơn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long hơn 109 triệu đồng.

Hiện, Gói số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông nêu trên vẫn đang trong quá trình đánh giá của các chuyên gia, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.