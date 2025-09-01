Vượt qua đối thủ duy nhất, Công ty Nhất Trung trúng gói thầu 2,239 tỷ đồng

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 vừa phê duyệt cho Công ty CP XD&TM Nhất Trung trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá 2,239 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất đã bị loại từ vòng đầu vì hồ sơ dự thầu không hợp lệ.

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 đã chính thức lựa chọn Công ty CP XD&TM Nhất Trung là đơn vị thi công gói thầu xây lắp trị giá 2,239 tỷ đồng. Kết quả này được đưa ra sau khi nhà thầu còn lại tham gia là Công ty TNHH Hoàng Anh My bị đánh giá không đạt yêu cầu về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT).

Ngày 28/08/2025, ông Trần Tấn Phát, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3, đã ký Quyết định số 365/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng (Đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông). Gói thầu này thuộc công trình Phún đá dăm đường Lộc Phước - Sông Lô đến Suối Sụp - HL2 Lộc Vĩnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo quyết định, Công ty CP XD&TM Nhất Trung (Mã số thuế: 3900895599) đã trúng thầu với giá 2.239.122.376 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu được duyệt (2.374.468.082 đồng) khoảng 135,3 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,7%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Đối thủ duy nhất bị loại "từ vòng gửi xe"

Biên bản mở thầu ngày 22/07/2025 ghi nhận có hai nhà thầu tham gia gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500312987, bao gồm Công ty CP XD&TM Nhất Trung và Công ty TNHH Hoàng Anh My (MST: 3900647807).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam lập ngày 14/8/2025, Công ty TNHH Hoàng Anh My đã không vượt qua được vòng đánh giá tính hợp lệ. Lý do được nêu rõ là nhà thầu này "không có các cam kết trong đơn dự thầu theo mẫu HSMT". Việc không đáp ứng một trong những yêu cầu cơ bản về tính hợp lệ đã khiến E-HSDT của Công ty TNHH Hoàng Anh My bị loại, không được xem xét ở các bước đánh giá tiếp theo về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT (Nguồn: MSC)

Như vậy, Công ty CP XD&TM Nhất Trung trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá sơ bộ và tiếp tục được xem xét. Sau khi đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, nhà thầu này đã được đề nghị trúng thầu và sau đó được Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 phê duyệt.

Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện dựa trên các quy định pháp luật hiện hành như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 và các Nghị định hướng dẫn liên quan.

Năng lực của Công ty CP XD&TM Nhất Trung ra sao?

Công ty CP XD&TM Nhất Trung, do ông Nguyễn Thành Trung làm Giám đốc, có địa chỉ tại Số 315, Đường Tua Hai, Khu Phố 3, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Theo dữ liệu thống kê, tính đến cuối tháng 8/2025, nhà thầu này đã tham gia 110 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 51 gói, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (với vai trò độc lập) là khoảng 119,56 tỷ đồng. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của Nhất Trung gần như tập trung hoàn toàn tại tỉnh Tây Ninh (105/110 gói thầu đã tham gia).

Nhà thầu này có quan hệ với 15 bên mời thầu , trong đó thường xuyên tham gia các gói thầu của một số đơn vị như Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng, Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng và chính là Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 (tham gia 7 gói, trúng 2, tính cả gói thầu này).

Riêng trong năm 2025, trước khi trúng gói thầu 2,239 tỷ đồng này, Công ty Nhất Trung đã tham gia 7 gói thầu khác và đều bị trượt. Do đó, chiến thắng tại dự án đường Lộc Phước - Sông Lô có ý nghĩa quan trọng, chấm dứt chuỗi thất bại của doanh nghiệp trong năm.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Vụ việc một nhà thầu bị loại vì không đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, cụ thể là thiếu các cam kết theo mẫu, là một bài học kinh điển trong hoạt động đấu thầu. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã quy định rất rõ tại Điều 4 về các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Để đảm bảo các nguyên tắc này, việc tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) là điều kiện tiên quyết."

"Tính hợp lệ của HSDT được xem là 'tấm vé vào cửa'. Dù nhà thầu có năng lực tốt đến đâu, giá chào cạnh tranh thế nào, nhưng nếu hồ sơ không hợp lệ thì cũng sẽ bị loại ngay từ bước đầu tiên. Trường hợp tại gói thầu này cho thấy, bên mời thầu và tổ chuyên gia đã tuân thủ đúng quy trình, đánh giá một cách nghiêm túc các yêu cầu của HSMT. Điều này góp phần xây dựng một môi trường đấu thầu lành mạnh, nơi tất cả các bên tham gia đều phải thể hiện sự chuyên nghiệp và cẩn trọng ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ", Luật sư Vinh phân tích thêm.

Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và tuân thủ chặt chẽ các quy định được kỳ vọng sẽ giúp các dự án đầu tư công, như công trình Phún đá dăm đường Lộc Phước - Sông Lô đến Suối Sụp - HL2 Lộc Vĩnh, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm với chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.