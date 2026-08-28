Vua Harald V của Na Uy qua đời tại Bệnh viện Quốc gia ở Oslo, hưởng thọ 89 tuổi.

AP dẫn thông báo từ Cung điện Hoàng gia Na Uy cho biết, Vua Harald V qua đời tại Bệnh viện Quốc gia ở Oslo vào lúc 6h35 sáng ngày 28/8 (theo giờ địa phương).

"Cả quốc gia đang chìm trong tang thương. Người dân Na Uy luôn cảm thấy vô cùng biết ơn Vua Harald V vì sự cống hiến của ông cho đất nước. Trong hơn 3 thập kỷ trị vì, Nhà vua đã thể hiện niềm tin vững chắc vào người dân Na Uy. Ông đã giúp chúng ta nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở bản thân mình”, Thủ tướng Jonas Gahr Støre phát biểu.

Trong ảnh, Nhà vua Harald của Na Uy phát biểu trong bữa tiệc chiêu đãi nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của vợ chồng Tổng thống Iceland tại Cung điện ở Oslo ngày 8/4/2025. Ảnh tư liệu: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix/AP.

Trước đó, Vua Harald V đã được đưa vào Bệnh viện Quốc gia chiều ngày 17/8 (giờ địa phương) để điều trị một căn bệnh về máu.

Cung điện Hoàng gia khi đó cho biết Nhà vua đã được điều trị bằng cortisone cho bệnh thiếu máu tán huyết trong những tuần gần đây nhưng phương pháp này khiến cơ thể ông bị tích nước trong cơ thể và cần được điều trị tại bệnh viện.

Hoàng gia Na Uy hôm 27/8 thông báo tình trạng sức khỏe của Vua Na Uy Harald V diễn biến xấu và ở mức “rất nghiêm trọng”.

Được biết, Thái tử Haakon, 53 tuổi, sẽ kế thừa ngôi vị sau khi Vua Harald V qua đời.