Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump, qua đời ở tuổi 71.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của Văn phòng Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đăng trên mạng xã hội ngày 12/7 cho biết, ông Lindsey Graham đã qua đời vào tối 11/7 sau thời gian ngắn mắc một căn bệnh bất ngờ.

“Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những người vĩ đại nhất, đã qua đời. Ông ấy luôn làm việc chăm chỉ và là một người yêu nước Mỹ chân chính. Lindsey Graham sẽ được nhớ mãi! Thông tin chi tiết về tang lễ sẽ được thông báo sau", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội sáng 12/7.

ap26193245931875.jpg
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham phát biểu trước giới truyền thông tại Kiev, Ukraine, ngày 18/3/2024. Ảnh tư liệu: AP/Vadim Ghirda.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, RS.D., cho biết: “Sáng nay, tôi rất đau lòng khi hay tin người bạn và đồng nghiệp của tôi, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đã qua đời. Sự nghiệp lâu dài và tận tụy của Lindsey Graham trong Không quân và Quốc hội đã đưa ông đến những vùng xa xôi trên thế giới. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ nước Mỹ và là đồng minh vững chắc của các quốc gia yêu tự do trên toàn cầu. Ông tin tưởng vào sức mạnh của nước Mỹ để đạt được những điều tốt đẹp trên thế giới và đã cống hiến cả cuộc đời mình để thúc đẩy lý tưởng đó".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12/7 cũng đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Thượng nghị sĩ Graham, gọi ông là “một người bạn thân thiết của tôi” và cũng là “một người bạn tuyệt vời của Israel”.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng, ông Graham hiểu rằng an ninh của Israel và Mỹ là không thể tách rời và đã cống hiến cả đời mình để bảo vệ nước Mỹ, củng cố liên minh Mỹ-Israel và đứng lên vì thế giới tự do.

Theo AP, được bầu vào Thượng viện Mỹ lần đầu tiên năm 2002 sau khi phục vụ tại Hạ viện, ông Graham từng tranh cử tổng thống trong thời gian ngắn vào năm 2016 và có bất đồng với ông Trump. Tuy nhiên, sau đó, ông nổi lên như một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump, trở thành người quen thuộc trên sân golf cùng Tổng thống.

#Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời #Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Trump #Mỹ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được điều trị ung thư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

AP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/4 xác nhận ông đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Thủ tướng Netanyahu, khoảng một năm rưỡi trước, ông đã phẫu thuật tuyến tiền liệt. Cách đây hơn hai tháng, bác sĩ phát hiện và điều trị một khối u nhỏ cho ông tại Bệnh viện Hadassah ở Jerusalem bằng phương pháp xạ trị. Thông tin này không được công bố vào thời điểm đó.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vì sao Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer từ chức?

Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc bà lạm dụng chức vụ.

Nhà Trắng thông báo hôm 20/4, Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi nội các của Tổng thống Donald Trump, sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng chức vụ. Trang tin NOTUS là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc bà Chavez-DeRemer từ chức.

Bà Chavez-DeRemer là thành viên thứ ba trong nội các của ông Trump rời nhiệm sở trong thời gian gần đây, sau khi Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào tháng Ba và cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đầu tháng này, theo AP.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ tai nạn xe ở Mexico, hai quan chức Mỹ thiệt mạng

Hai quan chức Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khi đang trên đường trở về sau nhiệm vụ triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy bí mật ở miền bắc Mexico.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác am hiểu vụ việc cho biết, hai quan chức Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn xe ở miền bắc Mexico vào cuối tuần qua làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Hai điều tra viên Mexico cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo giới chức Mexico, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn xe đang trở về sau chiến dịch triệt phá cơ sở sản xuất ma túy trái phép của các nhóm tội phạm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới