Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã qua đời

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào sáng sớm 1/3, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, truyền thông nhà nước Iran vào sáng sớm 1/3 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Đài truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin về cái chết của ông Khamenei, nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

ap25026621012780.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh tư liệu: Văn phòng Lãnh đạo tối cao Iran/AP.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Trump ngày 28/2 tuyên bố, một cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành vào Iran đã khiến Lãnh tụ tối cao của nước này là ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng vụ tấn công đã mang lại cho người dân Iran “cơ hội lớn nhất” để “giành lại” đất nước của họ. Tuy nhiên, điều này cũng đặt tương lai của đất nước Cộng hòa Hồi giáo vào tình trạng bấp bênh và làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực.

"Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chết. Ông ấy không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng ta, cùng với sự hợp tác chặt chẽ cùng Israel", Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông Trump cảnh báo về “các cuộc ném bom dữ dội và có chủ đích” sẽ tiếp tục trong suốt tuần này và thậm chí cả sau đó.

myiran.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Vụ ám sát ông Khamenei trong cuộc tấn công thứ hai của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Iran trong vòng 8 tháng chắc chắn sẽ tạo ra một khoảng trống lãnh đạo (ở Iran) do không có người kế nhiệm được biết đến và nhà lãnh đạo tối cao 86 tuổi này có tiếng nói cuối cùng trong tất cả chính sách lớn của Iran trong suốt nhiều thập kỷ cầm quyền.

Về phần mình, Israel tuyên bố đã hạ chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và Bộ trưởng Quốc phòng nước này, cũng như Thư ký Hội đồng An ninh Iran, một cố vấn thân cận của ông Khamenei.

Trong khi đó, Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ngày 28/2 cảnh báo rằng Israel và Mỹ sẽ "hối hận về hành động của họ".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran ngày 28/2/2026

Nguồn video: VTV

#Lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng #Tổng thống Trump #Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei #Iran #Mỹ Israel tấn công Iran #xung đột Iran Israel

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Phản ứng của thế giới sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Nga cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là hành động gây hấn vũ trang có kế hoạch từ trước chống lại một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp về an ninh và gấp rút bảo vệ công dân của mình tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2 làm dấy lên lo ngại toàn cầu về nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Đức và Vương quốc Anh cũng tổ chức các cuộc họp khẩn cấp riêng hôm 28/2 để thảo luận về tình hình. Liên minh châu Âu (EU) đang sơ tán một số nhân viên khỏi khu vực và các nhà lãnh đạo châu Âu đang lên kế hoạch phối hợp các phản ứng tiếp theo.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ trực thăng quân sự rơi xuống khu chợ ở Iran

Một trực thăng quân sự của Iran đã rơi xuống khu chợ bán rau quả ở miền trung nước này, khiến 4 người thiệt mạng.

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, vụ tai nạn trực thăng xảy ra tại thị trấn Dorcheh, tỉnh Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 330 km về phía nam, vào ngày 24/2. Được biết, Isfahan là nơi đặt một căn cứ không quân lớn của Iran và một cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ tấn công hồi tháng 6/2025.

ap26055407121646.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở thị trấn Dorcheh, cách thủ đô Tehran khoảng 330 km về phía nam, Iran, ngày 24/2/2026. Ảnh: Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 19/2 cho biết ông tin rằng khoảng thời gian 10 đến 15 ngày là đủ để Iran đạt được thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Tehran về "những điều tồi tệ" nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả.

“Qua nhiều năm, việc đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa với Iran đã được chứng minh là không dễ dàng, và chúng ta phải đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump nói hôm 19/2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới