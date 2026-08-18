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Quân sự - Thế giới

Vua Harald V của Na Uy nhập viện

Vua Harald V của Na Uy đã phải nhập viện để điều trị một căn bệnh về máu, theo thông báo từ Cung điện Hoàng gia.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ Cung điện Hoàng gia Na Uy cho biết, Vua Harald V, 89 tuổi, đã được đưa vào Bệnh viện Quốc gia chiều ngày 17/8 (giờ địa phương).

"Trong những tuần gần đây, Nhà vua đã được điều trị bằng cortisone cho bệnh thiếu máu tán huyết. Tuy nhiên, phương pháp này khiến cơ thể ông bị tích tụ dịch và cần được điều trị tại bệnh viện", Cung điện cho biết trong một tuyên bố.

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Quốc vương Harald của Na Uy phát biểu trong bữa tiệc chiêu đãi tại Cung điện ở Oslo ngày 8/4/2025 nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của vợ chồng Tổng thống Iceland. Ảnh tư liệu: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix/AP.

Thông cáo cho biết thêm, Quốc vương Na Uy Harald V nghỉ ốm 2 tuần. Trong thời gian Nhà vua nghỉ dưỡng bệnh, Thái tử Haakon sẽ đảm nhiệm vai trò nhiếp chính.

Được biết, Nhà vua Harald V đã phải nhập viện nhiều lần trong những năm gần đây.

Hồi tháng 2/2026, trong kỳ nghỉ đông, ông đã phải nhập viện tại một bệnh viện ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Ông được điều trị nhiễm trùng da vào thời điểm đó.

Hơn 2 năm trước, vào đầu tháng 3/2024, khi đang đi nghỉ dưỡng tại đảo Langkawi, Malaysia, Nhà vua cũng đã lâm bệnh và được cấy một máy tạo nhịp tim tạm thời tại Bệnh viện Sultanah Maliha do nhịp tim quá chậm. Sau đó, ông được đưa về Na Uy bằng máy bay y tế chuyên dụng để cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

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Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
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