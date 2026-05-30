Nhà Trắng công bố kết quả khám sức khỏe mới nhất của Tổng thống Trump

Bác sĩ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump có sức khỏe tuyệt vời, hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và lãnh đạo đất nước.

AP đưa tin, tối 29/5, Nhà Trắng công bố kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời. Khả năng nhận thức và thể chất của ông đều rất tốt. Ông hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và người đứng đầu đất nước”, bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump nặng 108 kg, tăng 6 kg so với lần khám sức khỏe hồi tháng 4/2025. Các bác sĩ đã cung cấp tư vấn phòng ngừa cho nhà lãnh đạo Mỹ, hướng dẫn ông về chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và giảm cân.

Báo cáo cũng ghi nhận vết bầm tím trên tay ông Trump, được giải thích là do "kích ứng mô mềm nhẹ do thường xuyên bắt tay", và cho biết đó là "tác dụng phụ phổ biến và lành tính của liệu pháp aspirin". Bác sĩ khuyến nghị ông chuyển sang dùng aspirin liều thấp.

Được biết, ông Trump cũng đã làm bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal. Đây là bài kiểm tra sàng lọc 10 phút, được sử dụng để phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu. Bác sĩ cho biết Tổng thống Trump đạt 30/30 điểm.

Trước đó, Tổng thống Trump nói bản thân có sức khỏe hoàn hảo sau khi khám tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 26/5.

Trong cuộc kiểm tra sức khỏe hồi đầu tuần này, các chuyên gia ghi nhận tình trạng sưng nhẹ ở cẳng chân của ông Trump nhưng đã cải thiện so với năm ngoái.

