Nhà Trắng công bố kết quả khám sức khỏe mới nhất của Tổng thống Trump

Bác sĩ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump có sức khỏe tuyệt vời, hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và lãnh đạo đất nước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tối 29/5, Nhà Trắng công bố kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời. Khả năng nhận thức và thể chất của ông đều rất tốt. Ông hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và người đứng đầu đất nước”, bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump nặng 108 kg, tăng 6 kg so với lần khám sức khỏe hồi tháng 4/2025. Các bác sĩ đã cung cấp tư vấn phòng ngừa cho nhà lãnh đạo Mỹ, hướng dẫn ông về chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và giảm cân.

Báo cáo cũng ghi nhận vết bầm tím trên tay ông Trump, được giải thích là do "kích ứng mô mềm nhẹ do thường xuyên bắt tay", và cho biết đó là "tác dụng phụ phổ biến và lành tính của liệu pháp aspirin". Bác sĩ khuyến nghị ông chuyển sang dùng aspirin liều thấp.

Được biết, ông Trump cũng đã làm bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal. Đây là bài kiểm tra sàng lọc 10 phút, được sử dụng để phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu. Bác sĩ cho biết Tổng thống Trump đạt 30/30 điểm.

Trước đó, Tổng thống Trump nói bản thân có sức khỏe hoàn hảo sau khi khám tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 26/5.

Trong cuộc kiểm tra sức khỏe hồi đầu tuần này, các chuyên gia ghi nhận tình trạng sưng nhẹ ở cẳng chân của ông Trump nhưng đã cải thiện so với năm ngoái.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhà Trắng lên tiếng về chứng suy tĩnh mạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7/2025

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
Bác sĩ Nhà Trắng nói về vết đỏ gây chú ý trên cổ ông Trump

Nhà Trắng cho biết vết đỏ trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump là do sử dụng một loại kem bôi da theo chỉ định của bác sĩ.

Theo AP, Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết vết đỏ lớn trên cổ Tổng thống Mỹ là do một loại kem bôi da mà ông đang sử dụng, nhưng không nói rõ loại bệnh nào ông Trump đang được điều trị.

Vết đỏ có thể xuất hiện vài tuần

Tổng thống Trump khẳng định có sức khỏe 'hoàn hảo'

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông vừa hoàn thành "cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng" và khẳng định kết quả "hoàn hảo". 

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành hơn 3 giờ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 26/5 để trải qua đợt kiểm tra y tế. Đây là lần kiểm tra y tế công khai thứ tư của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết vừa hoàn thành “cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng” và khẳng định “mọi thứ đều hoàn hảo”.

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump gửi tới Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ phản đối việc thu phí với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Iran sẽ không được phép giữ lại uranium làm giàu cao.   

Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Mỹ phản đối bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và cam kết sẽ không để Iran giữ lại uranium làm giàu ở mức cao, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

“Chúng tôi không muốn mức phí nào được áp đặt tại eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Hiện tại họ không thu phí”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.