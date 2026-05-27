Tổng thống Trump khẳng định có sức khỏe 'hoàn hảo'

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành hơn 3 giờ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 26/5 để trải qua đợt kiểm tra y tế. Đây là lần kiểm tra y tế công khai thứ tư của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết vừa hoàn thành “cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng” và khẳng định “mọi thứ đều hoàn hảo”.

Tổng thống Trump sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới. Người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ, rời nhiệm sở ở tuổi 82, sau khi rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024.

Một cuộc khảo sát của Washington Post/ABC News/Ipsos thực hiện vào tháng 4 cho thấy chưa đến một nửa người trưởng thành Mỹ tin rằng Tổng thống Trump có đủ minh mẫn và sức khỏe thể chất để đảm nhiệm hiệu quả vai trò Tổng thống.

“Tôi cho rằng mối quan tâm về sức khỏe thể chất của Tổng thống hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay, và tuổi tác cao là vấn đề số một”, bác sĩ Jeffrey Kuhlman, người từng phục vụ hơn một thập kỷ với tư cách bác sĩ Nhà Trắng dưới thời các Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton, nhận định.

Nhà Trắng chưa tiết lộ chi tiết nội dung cuộc kiểm tra y tế mới nhất của ông Trump nhưng bày tỏ sự tự tin về kết quả.

“Tổng thống Trump luôn làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề và thực hiện cam kết, và ông vẫn duy trì sức khỏe tuyệt vời”, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định trong một tuyên bố.

Sau cuộc kiểm tra định kỳ vào tháng 10 năm ngoái, bác sĩ của ông Trump công bố bản tóm tắt một trang, khẳng định Tổng thống Mỹ “có sức khỏe xuất sắc” mà không tiết lộ nhiều kết quả cụ thể.

Trong nhiều thập kỷ, chính quyền Mỹ thường công bố một số kết quả chọn lọc từ cuộc kiểm tra sức khỏe của các Tổng thống, giúp công chúng có cái nhìn về tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Nhà Trắng. Tuy nhiên, các kết quả này đều được Nhà Trắng kiểm duyệt và phải được Tổng thống phê duyệt, làm dấy lên câu hỏi về mức độ minh bạch thực sự mà công chúng được tiếp cận.

