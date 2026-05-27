Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump khẳng định có sức khỏe 'hoàn hảo'

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông vừa hoàn thành "cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng" và khẳng định kết quả "hoàn hảo". 

An An (Theo AP)

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành hơn 3 giờ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 26/5 để trải qua đợt kiểm tra y tế. Đây là lần kiểm tra y tế công khai thứ tư của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết vừa hoàn thành “cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng” và khẳng định “mọi thứ đều hoàn hảo”.

ap26118603715623.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới. Người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ, rời nhiệm sở ở tuổi 82, sau khi rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024.

Một cuộc khảo sát của Washington Post/ABC News/Ipsos thực hiện vào tháng 4 cho thấy chưa đến một nửa người trưởng thành Mỹ tin rằng Tổng thống Trump có đủ minh mẫn và sức khỏe thể chất để đảm nhiệm hiệu quả vai trò Tổng thống.

“Tôi cho rằng mối quan tâm về sức khỏe thể chất của Tổng thống hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay, và tuổi tác cao là vấn đề số một”, bác sĩ Jeffrey Kuhlman, người từng phục vụ hơn một thập kỷ với tư cách bác sĩ Nhà Trắng dưới thời các Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton, nhận định.

Nhà Trắng chưa tiết lộ chi tiết nội dung cuộc kiểm tra y tế mới nhất của ông Trump nhưng bày tỏ sự tự tin về kết quả.

“Tổng thống Trump luôn làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề và thực hiện cam kết, và ông vẫn duy trì sức khỏe tuyệt vời”, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định trong một tuyên bố.

Sau cuộc kiểm tra định kỳ vào tháng 10 năm ngoái, bác sĩ của ông Trump công bố bản tóm tắt một trang, khẳng định Tổng thống Mỹ “có sức khỏe xuất sắc” mà không tiết lộ nhiều kết quả cụ thể.

Trong nhiều thập kỷ, chính quyền Mỹ thường công bố một số kết quả chọn lọc từ cuộc kiểm tra sức khỏe của các Tổng thống, giúp công chúng có cái nhìn về tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Nhà Trắng. Tuy nhiên, các kết quả này đều được Nhà Trắng kiểm duyệt và phải được Tổng thống phê duyệt, làm dấy lên câu hỏi về mức độ minh bạch thực sự mà công chúng được tiếp cận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhà Trắng lên tiếng về chứng suy tĩnh mạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7/2025

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#sức khỏe Tổng thống Trump #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Trump #sức khỏe của Tổng thống Trump #ông Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Bác sĩ Nhà Trắng nói về vết đỏ gây chú ý trên cổ ông Trump

Nhà Trắng cho biết vết đỏ trên cổ Tổng thống Mỹ Donald Trump là do sử dụng một loại kem bôi da theo chỉ định của bác sĩ.

Theo AP, Nhà Trắng ngày 2/3 cho biết vết đỏ lớn trên cổ Tổng thống Mỹ là do một loại kem bôi da mà ông đang sử dụng, nhưng không nói rõ loại bệnh nào ông Trump đang được điều trị.

Vết đỏ có thể xuất hiện vài tuần

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump gửi tới Iran

Ông Trump tuyên bố Mỹ phản đối việc thu phí với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Iran sẽ không được phép giữ lại uranium làm giàu cao.   

Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Mỹ phản đối bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và cam kết sẽ không để Iran giữ lại uranium làm giàu ở mức cao, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

“Chúng tôi không muốn mức phí nào được áp đặt tại eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Hiện tại họ không thu phí”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới