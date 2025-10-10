Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vừa chấp hành xong án tù, đạo chích tiếp tục lĩnh án

Với cáo buộc tội “trộm cắp tài sản”, Đ.T.T bị Toà án Nhân dân khu vực 3 - Quảng Trị tuyên phạt 20 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Tòa án nhân dân khu vực 3 - Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến đối với bị cáo Đ.T.T (SN 1993, trú tại xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, tối ngày 3/6/2025, T. đi xe đạp đến thôn Vĩnh Phú (xã Nam Gianh) thì thấy nhà chị Đ.T.H.Th đóng cửa, nghĩ không có ai ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tại đây, T. mở cửa đột nhập, lục tủ và lấy trộm 16.150.000 đồng của bà L.T.T (mẹ chồng chị Th.).

xxttkv3.jpg
Toà cảnh phiên toà trực tuyến.

Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, T. đã tiêu xài 2.450.000 đồng, số tiền còn lại 13.700.000 đồng được thu hồi và trả lại cho bị hại.

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường phần tiền đã tiêu và được bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hành vi của T. thể hiện tính coi thường pháp luật, tái phạm trong thời gian ngắn, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an địa phương.

Điều đáng nói, T. từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt 15 tháng tù vào tháng 10/2024, chưa được xóa án tích, nhưng lại tiếp tục tái phạm chỉ sau vài tháng trở về địa phương.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đ.T.T 20 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Toà án #Quảng Trị #trộm cắp #tài sản #lĩnh án #đạo chích

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng 'cõng' nhiều tiền án vẫn hành nghề trộm cắp ở Nghệ An

Nhắm đến các hộ gia đình có điều kiện kinh tế ở khu vực vắng vẻ, trong 2 ngày Long và Vương đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương ở Nghệ An.

Ngày 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 2 đối tượng Nguyễn Hữu Long (SN 1995), trú tại phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Như Vương (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

images2044410-1-2.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Sau 4 giờ lần theo dấu vết, Công an xã Hòa Vang (Đà Nẵng) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an xã Hòa Vang (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 4/10, Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của bà Trần Thị Khanh (trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Vang) về việc mất trộm 1 xe mô tô BKS 74 F2 -8882 tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Xã hội

Đang chấp hành án treo vẫn tiếp tục đi trộm cắp

Dù đang chấp hành án treo, nhưng Võ Quốc V (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử bị cáo Võ Quốc V (SN 09/5/2008, trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 16h45 ngày 07/8/2025, lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản, Võ Quốc V (là bị án đang chấp hành thời gian thử thách của án treo tại UBND xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về tội Trộm cắp tài sản) đã có hành vi lén lút đột nhập vào nhà chị Lê Thị M (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) lấy trộm 7.300.000 đồng tiền mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới