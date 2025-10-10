Vừa chấp hành xong án tù, đạo chích tiếp tục lĩnh án

Tòa án nhân dân khu vực 3 - Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến đối với bị cáo Đ.T.T (SN 1993, trú tại xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, tối ngày 3/6/2025, T. đi xe đạp đến thôn Vĩnh Phú (xã Nam Gianh) thì thấy nhà chị Đ.T.H.Th đóng cửa, nghĩ không có ai ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tại đây, T. mở cửa đột nhập, lục tủ và lấy trộm 16.150.000 đồng của bà L.T.T (mẹ chồng chị Th.).

Toà cảnh phiên toà trực tuyến.

Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, T. đã tiêu xài 2.450.000 đồng, số tiền còn lại 13.700.000 đồng được thu hồi và trả lại cho bị hại.

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường phần tiền đã tiêu và được bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hành vi của T. thể hiện tính coi thường pháp luật, tái phạm trong thời gian ngắn, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an địa phương.

Điều đáng nói, T. từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt 15 tháng tù vào tháng 10/2024, chưa được xóa án tích, nhưng lại tiếp tục tái phạm chỉ sau vài tháng trở về địa phương.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đ.T.T 20 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản”.

