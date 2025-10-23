Vụ phá dỡ nhà khiến hai người thương vong, có xử lý hình sự?

Theo luật sư, cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ trong quá trình thi công công trình để xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn tại công trình xây dựng tại số 121 phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội), UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin, vụ tai nạn làm anh M.Đ.G. (sinh năm 1984, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhân còn lại là chị Đ.T.Q. (sinh năm 1990, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau vụ tai nạn, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã yêu cầu chủ đầu tư là bà Trịnh Thị Thanh Bình tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công, phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và thực hiện đúng quy định về an toàn lao động, xây dựng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người tử vong và một người bị thương tích nặng nên cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình để xem xét trách nhiệm của đơn vị thi công, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, quá trình thi công công trình xây dựng, chủ đầu tư công trình và đơn vị thi công có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho người lao động và những người xung quanh khu vực công trường. Nếu đơn vị thi công không đảm bảo điều kiện an toàn lao động, không có biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn cho những người đi qua khu vực công trường, không có cảnh báo thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Trường hợp vật liệu xây dựng hoặc các dụng cụ thiết bị xây dựng từ trên rơi xuống do không được che chắn, không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dẫn đến gây thương tích nghiêm trọng cho người khác hoặc dẫn đến có người tử vong thì đây là hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp. Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn khi thi công công trình thì có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều 295 Bộ luật Hình sự hoặc tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 hoặc tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp theo quy định tại điều 129 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ có hợp đồng thầu khoán thi công công trình hay không, trách nhiệm của các bên trong hợp đồng được thỏa thuận và thực hiện như thế nào. Để tai nạn lao động xảy ra thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư hay đơn vị thi công phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận giữa các bên về thi công công trình. Về nguyên tắc, nếu không có thỏa thuận thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm, người có lỗi gây thiệt hại đến tính mạng của người khác sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường phân tích, đây là vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người tử vong nên được xác định là nghiêm trọng. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu thập các chứng cứ để xác định ai có trách nhiệm Quản lý hoạt động thi công này, trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình để xem xét trách nhiệm pháp lý đồng thời yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này là bài học cho nhiều người trong việc tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, an toàn nơi đông người, đường các tình huống xấu có thể xảy ra trong thi công công trình để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh khu vực công trường đang thi công.

