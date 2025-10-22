Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Hải Phong cưỡng đoạt tài sản

Ngày 22/10, Công an TP Hải Phòng thông tin việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Cảng Trân Châu thuộc Đặc khu Cát Hải.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1967, trú tại Đặc khu khu Cát Hải), phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong cùng đồng bọn có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất tại Cảng Trân Châu thuộc Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Sau khi hợp đồng ký kết xong, Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như sẽ cho đơn vị khác vào thuê, khai thác bãi Cảng dịch vụ Trân Châu, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng, gây sức ép về mặt kinh tế để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị hại chưa xác định hoặc chưa đến trình báo, hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: Số 41 đường Trần Hoàn, Phường Hải An, thành phố Hải Phòng; số điện thoại: 02253.951.966) hoặc liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Văn Sơn, số điện thoại: 0931.516.186.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: