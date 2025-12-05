Vĩnh Long: Chỉ định thầu "siêu tốc" cho Sơn Trung Thành, ngân sách tiết kiệm 0 đồng

Chỉ trong vòng 10 ngày giữa tháng 11/2025, Công ty Sơn Trung Thành liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp tại Vĩnh Long. Đáng chú ý, tại dự án Cải tạo trụ sở Thanh tra tỉnh (cũ), nhà thầu này được chỉ định thầu với mức giá "không bớt một xu" so với giá dự toán.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/11/2025, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban QLDA Vĩnh Long) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án "Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Vĩnh Long (cũ)". Đây là dự án sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (Trung ương bổ sung có mục tiêu), nhằm mục đích cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án này đang thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi hình thức lựa chọn nhà thầu mà còn ở con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là "tròn trĩnh" 0 đồng.

Chỉ định thầu "siêu tốc", tiết kiệm 0 đồng

Cụ thể, ngày 10/11/2025, ông Trần Quốc Dinh, Phó Giám đốc Ban QLDA Vĩnh Long ký Quyết định số 961/QĐ-BQL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, "Gói thầu xây lắp số 1: Thi công xây dựng công trình" có giá gói thầu là 1.955.557.932 đồng, được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" với phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Thời gian thực hiện hợp đồng rất ngắn, chỉ 30 ngày.

Chỉ hơn một tuần sau, ngày 18/11/2025, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban QLDA Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1018/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành.

Quyết định số 1018/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Điều đáng nói, giá trúng thầu được phê duyệt là 1.955.557.932 đồng. Con số này trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu đã được phê duyệt trước đó. Như vậy, thông qua quy trình chỉ định thầu, chủ đầu tư đã không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này.

Theo các chuyên gia đấu thầu, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (như Nghị định 214/2025/NĐ-CP) cho phép áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với một số gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên trong hạn mức nhất định hoặc mang tính chất cấp bách. Tuy nhiên, mục tiêu xuyên suốt của hoạt động đấu thầu, dù là rộng rãi hay chỉ định thầu, vẫn là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc giá trúng thầu không giảm đồng nào so với giá dự toán, tuy không vi phạm quy định về giá trần, nhưng lại đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong việc lập dự toán và thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư.

"Điệp khúc" trúng thầu dồn dập

Dữ liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH MTV Xây dựng Sơn Trung Thành (có địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Long) là một nhà thầu "quen mặt" tại địa phương này. Trong lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng tới 50 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 398 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty Sơn Trung Thành thể hiện phong độ "hủy diệt" khi tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói. Riêng trong tháng 11/2025, nhà thầu này liên tiếp được xướng tên ở 3 gói thầu xây lắp khác nhau.

Cụ thể:

Ngày 11/11/2025, trúng "Gói thầu xây lắp số 1" do Văn phòng HĐND và UBND xã Trung Thành mời thầu (Giá trị gần 300 triệu đồng).

Ngày 20/11/2025, trúng "Gói thầu xây lắp số 1" cũng do Ban QLDA Vĩnh Long mời thầu (Giá trị hơn 3,3 tỷ đồng) thông qua hình thức Chào hàng cạnh tranh.

Ngày 21/11/2025, tiếp tục được chỉ định thầu gói "Thi công xây dựng công trình" tại dự án Cải tạo trụ sở Thanh tra tỉnh (Giá trị gần 2 tỷ đồng) như đã nêu trên.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, Công ty Sơn Trung Thành đã "ôm" khối lượng công việc trị giá hơn 5,5 tỷ đồng từ 3 dự án khác nhau. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu lớn tại Ban QLDA Vĩnh Long đều được phê duyệt kết quả sát nhau (ngày 20 và 21/11).

Bài toán năng lực và góc nhìn chuyên gia

Việc trúng thầu liên tiếp là tin vui với doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng là áp lực lớn về mặt triển khai. Gói thầu tại trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Long (cũ) yêu cầu tiến độ thi công rất gấp rút: Hoàn thành trong vòng 30 ngày.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Pháp luật đấu thầu không cấm nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng lúc. Tuy nhiên, khi tham dự thầu hoặc được chỉ định thầu, nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động nhân sự, thiết bị riêng biệt cho từng gói thầu. Tránh tình trạng một chỉ huy trưởng, một dàn máy móc nhưng lại có tên trong hồ sơ của nhiều công trình đang thi công cùng thời điểm. Đây là trách nhiệm giám sát chặt chẽ của Chủ đầu tư."

Ngoài ra, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cũng chia sẻ thêm: "Đối với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, quy trình được đơn giản hóa để tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu lạm dụng hình thức này mà không đạt được mục tiêu giảm giá, tiết kiệm ngân sách, hoặc chọn nhà thầu đã quá tải công việc, thì rủi ro về chậm tiến độ và chất lượng công trình là hiện hữu. Chủ đầu tư cần giải trình rõ về sự cần thiết và tính hiệu quả khi áp dụng hình thức này."

Với việc cùng lúc triển khai nhiều gói thầu xây lắp, trong đó có gói thầu tiến độ gấp gáp tại Ban QLDA Vĩnh Long, dư luận đang chờ đợi xem Công ty Sơn Trung Thành sẽ phân bổ nguồn lực ra sao để đảm bảo công trình về đích đúng hẹn, đúng chất lượng cam kết, xứng đáng với sự tin tưởng "chỉ định" của chủ đầu tư.