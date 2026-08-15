Bệnh viện quốc tế triệu đô bỏ hoang trên 'đất vàng' ở Hà Nội

[GALLERY] Ôtô Hyundai "made in Vietnam" xuất khẩu sang Mexico và Australia
Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đồng thời mở rộng sản phẩm của mình sang Đài Loan ngay trong năm 2026.
Dự án bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội "đắp chiếu" hơn 20 năm qua, biến khu "đất vàng" tại Nghĩa Đô thành khối bê tông hoang phế, lãng phí.
Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đồng thời mở rộng sản phẩm của mình sang Đài Loan ngay trong năm 2026.
Nissan Kicks Rock Creek 2027 chính thức được giới thiệu tại Mỹ với diện mạo hầm hố hơn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng một số trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Cộng trợ cấp của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo, khách hàng mua mẫu SUV điện Toyota bZ4X sẽ tiết kiệm đến 2,6 triệu Yên (khoảng 16.320 USD).
Jaecoo J5 vừa chính thức được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá. Mẫu SUV có 4 phiên bản với 3 lựa chọn động cơ, bản thấp nhất có giá chỉ 499 triệu đồng.
Hyundai vừa thông báo sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu ôtô điện Ioniq V mới trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, sắp diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
McLaren McL 6GT được coi là phiên bản hiện đại của M6GT vào cuối thập niên 60 và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.
Sau giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam, nhiều công trình "siêu mỏng" mọc lên, đe doạ an toàn kết cấu và phá vỡ mỹ quan đô thị toàn tuyến.
Hyundai vừa thông báo sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu ôtô điện Ioniq V mới trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, sắp diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
McLaren McL 6GT được coi là phiên bản hiện đại của M6GT vào cuối thập niên 60 và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.
Jaecoo J5 vừa chính thức được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá. Mẫu SUV có 4 phiên bản với 3 lựa chọn động cơ, bản thấp nhất có giá chỉ 499 triệu đồng.
Sau giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam, nhiều công trình "siêu mỏng" mọc lên, đe doạ an toàn kết cấu và phá vỡ mỹ quan đô thị toàn tuyến.
Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đồng thời mở rộng sản phẩm của mình sang Đài Loan ngay trong năm 2026.
Cộng trợ cấp của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo, khách hàng mua mẫu SUV điện Toyota bZ4X sẽ tiết kiệm đến 2,6 triệu Yên (khoảng 16.320 USD).
Nissan Kicks Rock Creek 2027 chính thức được giới thiệu tại Mỹ với diện mạo hầm hố hơn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng một số trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Honda Super-One EV vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá 990.000 baht (khoảng 777 triệu đồng). Mẫu xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.
Toyota đang dần thay thế pin nickel-metal hydride bằng lithium-ion trên các mẫu ôtô hybrid, trong bối cảnh xe điện hóa ngày càng đóng vai trò lớn trên toàn cầu.
Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.
Ford Ranger trở lại vị trí số một phân khúc bán tải tháng 7/2026 với gần 1.000 xe bán ra. Toyota Hilux xếp thứ hai, còn Triton và D-Max vẫn chưa tạo ra đột phá.
Hãng xe sang Audi mới đây đã công bố những thông tin kỹ thuật ban đầu của A2 e-tron 2027 mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.
Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2026, VEAM thu về gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda Việt Nam sau gần 10 năm, chiếm 88% tổng lãi từ ba liên doanh ô tô.
Chính phủ đề xuất bỏ UAV khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng đại biểu cảnh báo nguy cơ mất an ninh khi thiếu cơ chế kiểm soát.
Lãi suất vay mua nhà tại TPHCM tăng lên 14-16%, khiến nhiều người trẻ tạm hoãn giấc mơ an cư. Viện Nghiên cứu bất động sản cảnh báo thị trường
Hai chiếc Porsche 911 đặc biệt này là sự kết hợp chưa từng có giữa tay nghề phục chế ôtô Singer với kỹ nghệ làm đồ da, chế tác đồng hồ thời trang Louis Vuitton.
Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD mỗi ounce sau báo cáo việc làm tháng 7 Mỹ yếu, dự báo Fed không nâng lãi suất.
Toyota Land Cruiser FJ rơi vào tình trạng khan hàng tại Việt Nam sau khi mở bán. Khách muốn nhận xe sớm, có thể phải chi thêm khoảng 50 triệu mua gói phụ kiện.