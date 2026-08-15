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Bệnh viện quốc tế triệu đô bỏ hoang trên 'đất vàng' ở Hà Nội

Dự án bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội "đắp chiếu" hơn 20 năm qua, biến khu "đất vàng" tại Nghĩa Đô thành khối bê tông hoang phế, lãng phí.

Minh Phương
#bệnh viện #đất vàng #Hà Nội #dự án #lãng phí #Nghĩa Đô

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