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[VIDEO] Doanh nghiệp Việt đối mặt rào cản bao bì tái chế từ EU

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[VIDEO] Doanh nghiệp Việt đối mặt rào cản bao bì tái chế từ EU

Quy định bao bì xanh của EU có hiệu lực từ tháng tám, yêu cầu doanh nghiệp Việt sử dụng 30% nhựa tái chế vào 2030.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định bao bì xanh của EU #rào cản đối với doanh nghiệp Việt #yêu cầu về nhựa tái chế PET #tác động đến ngành bao bì Việt Nam #thay đổi hệ thống bao bì hướng tới bền vững

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