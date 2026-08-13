Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Lãi suất vay mua nhà lên tới 16%, người mua đồng loạt quay xe

SPOTLIGHT

[VIDEO] Lãi suất vay mua nhà lên tới 16%, người mua đồng loạt quay xe

Lãi suất vay mua nhà tại TPHCM tăng lên 14-16%, khiến nhiều người trẻ tạm hoãn giấc mơ an cư. Viện Nghiên cứu bất động sản cảnh báo thị trường

Minh Quân - Hà Anh
#lãi suất vay mua nhà tăng cao #ảnh hưởng đến giấc mơ an cư của người trẻ #biến động thị trường bất động sản TPHCM #tác động của lãi suất đến thanh khoản bất động sản #những cảnh báo từ Viện Nghiên cứu bất động sản

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT