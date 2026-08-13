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[VIDEO] Khối ngoại gom gần 500 tỷ cổ phiếu tỷ phú, chứng khoán Việt Nam dậy sóng

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[VIDEO] Khối ngoại gom gần 500 tỷ cổ phiếu tỷ phú, chứng khoán Việt Nam dậy sóng

Khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng liên tiếp, gom mạnh VIC, VHM của Vingroup, kỳ vọng FTSE Russell nâng hạng thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Khối ngoại mua ròng cổ phiếu Việt Nam #Giao dịch lớn tại VIC và VHM #Ảnh hưởng FTSE Russell đến thị trường #Xu hướng đầu tư ngoại tại Việt Nam #Thị trường chứng khoán tăng điểm

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