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[VIDEO] VEAM thu gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda sau gần 10 năm

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[VIDEO] VEAM thu gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda sau gần 10 năm

Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2026, VEAM thu về gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda Việt Nam sau gần 10 năm, chiếm 88% tổng lãi từ ba liên doanh ô tô.

Minh Quân - Hà Anh
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