[VIDEO] VEAM thu gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda sau gần 10 năm

Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2026, VEAM thu về gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda Việt Nam sau gần 10 năm, chiếm 88% tổng lãi từ ba liên doanh ô tô.