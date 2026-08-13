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[VIDEO] Honda lỗ gần 13 tỷ USD vì xe điện, cái giá cho sự chậm chân

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[VIDEO] Honda lỗ gần 13 tỷ USD vì xe điện, cái giá cho sự chậm chân

Honda mất gần 13 tỷ USD trong hai năm vì xe điện, thị phần tại Việt Nam chỉ 1,4%, đặt ra nhiều thách thức cho hãng.

Minh Quân - Hà Anh
#Lỗ lớn vì xe điện Honda #Thị phần xe điện tại Việt Nam #Thách thức cạnh tranh xe điện #Chiến lược chuyển đổi ô tô điện #Ảnh hưởng tài chính của xe điện

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