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[VIDEO] Vàng thế giới vượt 4.200 USD mỗi ounce sau tin kinh tế Mỹ

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[VIDEO] Vàng thế giới vượt 4.200 USD mỗi ounce sau tin kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD mỗi ounce sau báo cáo việc làm tháng 7 Mỹ yếu, dự báo Fed không nâng lãi suất.

Minh Quân - Hà Anh
#giá vàng thế giới vượt 4.200 USD #ảnh hưởng báo cáo việc làm Mỹ #chính sách lãi suất của Fed #tác động đến thị trường vàng #phản ứng thị trường kim loại quý

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