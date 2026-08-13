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[VIDEO] Quốc hội cảnh báo khoảng trống pháp lý khi bỏ kiểm soát UAV

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[VIDEO] Quốc hội cảnh báo khoảng trống pháp lý khi bỏ kiểm soát UAV

Chính phủ đề xuất bỏ UAV khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng đại biểu cảnh báo nguy cơ mất an ninh khi thiếu cơ chế kiểm soát.

Minh Quân - Hà Anh
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