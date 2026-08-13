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[VIDEO] Người Trung Quốc rút lui khỏi bất động sản Mỹ vì sao?

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[VIDEO] Người Trung Quốc rút lui khỏi bất động sản Mỹ vì sao?

Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ ghi nhận khách Trung Quốc mua nhà giảm 37%, từ 14 tỷ USD xuống còn 7,6 tỷ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#Xu hướng rút lui của người Trung Quốc khỏi thị trường bất động sản Mỹ #Giảm số lượng khách Trung Quốc mua nhà Mỹ #Ảnh hưởng của chính sách và thị trường Mỹ #Giá trị giao dịch bất động sản giảm mạnh #Tác động của dòng vốn Trung Quốc đối với thị trường Mỹ

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