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[VIDEO] Quốc hội siết quản lý kinh doanh kim cương, sở hữu kỳ nghỉ

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[VIDEO] Quốc hội siết quản lý kinh doanh kim cương, sở hữu kỳ nghỉ

Quốc hội đề xuất siết quản lý kim cương và dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ trong dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư, nhằm nâng cao quản lý và kiểm soát.

Minh Quân - Hà Anh
#quản lý kinh doanh kim cương #quy định sở hữu kỳ nghỉ #đề xuất đưa kim cương vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện #thay đổi luật đầu tư #siết chặt quản lý dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ

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