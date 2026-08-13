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[VIDEO] Cục Thuế chấn chỉnh doanh nghiệp báo lỗ ảo, né thuế hàng loạt

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[VIDEO] Cục Thuế chấn chỉnh doanh nghiệp báo lỗ ảo, né thuế hàng loạt

Cục Thuế cảnh báo các doanh nghiệp kê khai lỗ kéo dài, chuyển giá, gây thất thoát ngân sách. Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về thuế.

Minh Quân - Hà Anh
#Chấn chỉnh doanh nghiệp báo lỗ ảo #Nghi vấn chuyển giá doanh nghiệp #Cảnh báo né thuế của công ty kế toán #Ảnh hưởng thất thoát ngân sách nhà nước #Kiểm soát hoạt động kê khai lỗ kéo dài

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