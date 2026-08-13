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[VIDEO] Bạc giấy bốc hơi 50% từ đỉnh kỷ lục, nhà đầu tư khóc ròng

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[VIDEO] Bạc giấy bốc hơi 50% từ đỉnh kỷ lục, nhà đầu tư khóc ròng

Giá bạc giấy tại TP.HCM giảm hơn 50% từ đỉnh đầu năm 2026, khiến nhà đầu tư lỗ hàng trăm triệu, cảnh báo từ Cục dự trữ liên bang Mỹ.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá bạc giấy giảm mạnh #ảnh hưởng đến nhà đầu tư #biến động thị trường kim loại quý #cảnh báo từ Cục dự trữ liên bang Mỹ #tác động thị trường vàng bạc Việt Nam

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