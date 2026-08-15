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[VIDEO] Nhà "siêu mỏng" xuất hiện sau mở đường Lĩnh Nam

Sau giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam, nhiều công trình "siêu mỏng" mọc lên, đe doạ an toàn kết cấu và phá vỡ mỹ quan đô thị toàn tuyến.

Minh Phương
#đường Lĩnh Nam #công trình siêu mỏng #an toàn đô thị #mỹ quan đô thị #giải phóng mặt bằng

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