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[GALLERY] Toyota Land Cruiser FJ khan hàng, đại lý "kèm lạc" thêm 50 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Land Cruiser FJ khan hàng, đại lý "kèm lạc" thêm 50 triệu

Toyota Land Cruiser FJ rơi vào tình trạng khan hàng tại Việt Nam sau khi mở bán. Khách muốn nhận xe sớm, có thể phải chi thêm khoảng 50 triệu mua gói phụ kiện.

Hải Nam
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua với giá khởi điểm 1,198 tỷ đồng. Chẳng bao lâu sau khi về đại lý, thành viên mới của dòng Toyota Land Cruiser đã rơi vào tình trạng "bán bia kèm lạc" vì khan hàng.
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua với giá khởi điểm 1,198 tỷ đồng. Chẳng bao lâu sau khi về đại lý, thành viên mới của dòng Toyota Land Cruiser đã rơi vào tình trạng "bán bia kèm lạc" vì khan hàng.
Theo thông tin từ các đại lý, lượng xe Toyota Land Cruiser FJ chính hãng phân phối rất hạn chế. Mỗi đại lý chỉ được phân bổ vài chiếc nên cung không đủ cầu. Do đó, khách hàng muốn mua mẫu xe này với đúng mức giá niêm yết sẽ phải chờ tới cuối năm 2026 hoặc hơn mới được nhận xe.
Theo thông tin từ các đại lý, lượng xe Toyota Land Cruiser FJ chính hãng phân phối rất hạn chế. Mỗi đại lý chỉ được phân bổ vài chiếc nên cung không đủ cầu. Do đó, khách hàng muốn mua mẫu xe này với đúng mức giá niêm yết sẽ phải chờ tới cuối năm 2026 hoặc hơn mới được nhận xe.
Với những khách hàng muốn nhận xe sớm hơn thì phải mua thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng tại đại lý. Những phụ kiện này gồm vè che nắng, phim cách nhiệt, khay hành lý, thảm sàn, camera hành trình,... Việc xe Toyota đội giá tại đại lý đã không còn là chuyện hiếm gặp ở Việt Nam.
Với những khách hàng muốn nhận xe sớm hơn thì phải mua thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng tại đại lý. Những phụ kiện này gồm vè che nắng, phim cách nhiệt, khay hành lý, thảm sàn, camera hành trình,... Việc xe Toyota đội giá tại đại lý đã không còn là chuyện hiếm gặp ở Việt Nam.
Trước đó, những mẫu xe như Toyota Land Cruiser hay Land Cruiser Prado cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Thậm chí, có thời điểm, khách hàng muốn nhận Toyota Land Cruiser LC300 sớm còn phải chi số tiền "lạc" lên đến hơn 1 tỷ đồng, tương đương giá của một chiếc Camry "đập hộp".
Trước đó, những mẫu xe như Toyota Land Cruiser hay Land Cruiser Prado cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Thậm chí, có thời điểm, khách hàng muốn nhận Toyota Land Cruiser LC300 sớm còn phải chi số tiền "lạc" lên đến hơn 1 tỷ đồng, tương đương giá của một chiếc Camry "đập hộp".
Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ chỉ có duy nhất 1 phiên bản và giá khởi điểm cao hơn cả đàn anh Fortuner dù kích thước nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Bù lại, xe gây ấn tượng với thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và thực dụng.
Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ chỉ có duy nhất 1 phiên bản và giá khởi điểm cao hơn cả đàn anh Fortuner dù kích thước nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Bù lại, xe gây ấn tượng với thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và thực dụng.
Bên trong Toyota Land Cruiser FJ là không gian nội thất 5 chỗ khá rộng rãi và thoáng đãng nhờ chiều cao nổi bật. Xe sở hữu các nút điều khiển vật lý được bố trí trực quan để người lái dễ thao tác ngay cả khi vận hành trên địa hình xấu, kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.
Bên trong Toyota Land Cruiser FJ là không gian nội thất 5 chỗ khá rộng rãi và thoáng đãng nhờ chiều cao nổi bật. Xe sở hữu các nút điều khiển vật lý được bố trí trực quan để người lái dễ thao tác ngay cả khi vận hành trên địa hình xấu, kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.
Thêm vào đó là hàng ghế thứ hai có thể trượt/gập/điều chỉnh độ ngả, giúp người dùng dễ dàng mở rộng khoang hành lý. Ngoại thất xe với cụm đèn pha LED, dòng chữ Toyota thay cho logo truyền thống, cản trước thiết kế cơ bắp, hốc bánh xe lớn, ốp nhựa bảo vệ màu đen, mâm hợp kim 18 inch và đèn hậu nằm dọc. Xe có 3 lựa chọn màu sắc ngoại thất là trắng ngọc trai, đen và nâu.
Thêm vào đó là hàng ghế thứ hai có thể trượt/gập/điều chỉnh độ ngả, giúp người dùng dễ dàng mở rộng khoang hành lý. Ngoại thất xe với cụm đèn pha LED, dòng chữ Toyota thay cho logo truyền thống, cản trước thiết kế cơ bắp, hốc bánh xe lớn, ốp nhựa bảo vệ màu đen, mâm hợp kim 18 inch và đèn hậu nằm dọc. Xe có 3 lựa chọn màu sắc ngoại thất là trắng ngọc trai, đen và nâu.
Toyota Land Cruiser FJ dùng chung động cơ với Fortuner, đó là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7L, cho công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4WD).
Toyota Land Cruiser FJ dùng chung động cơ với Fortuner, đó là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7L, cho công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4WD).
Cuối cùng là 7 túi khí cùng gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm kiêm hỗ trợ phanh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng và hỗ trợ phanh khi đỗ xe.
Cuối cùng là 7 túi khí cùng gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm kiêm hỗ trợ phanh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng và hỗ trợ phanh khi đỗ xe.
VIdeo: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ tại Việt Nam.
Hải Nam
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