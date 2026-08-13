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[GALLERY] Cận cảnh Porsche 911 nội thất Louis Vuitton cho đại gia lắm tiền

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Porsche 911 nội thất Louis Vuitton cho đại gia lắm tiền

Hai chiếc Porsche 911 đặc biệt này là sự kết hợp chưa từng có giữa tay nghề phục chế ôtô Singer với kỹ nghệ làm đồ da, chế tác đồng hồ thời trang Louis Vuitton.

Thảo Mai
Thương hiệu thời trang Louis Vuitton và hãng phục chế xe Porsche nổi tiếng Singer Vehicle Design vừa chính thức giới thiệu dự án hợp tác đồng thương hiệu đầu tiên trong lịch sử của cả hai bên. Hai chiếc Porsche 911 đặc biệt được lấy cảm hứng từ triết lý "Nghệ thuật du hành" (Art of Travel).
Thương hiệu thời trang Louis Vuitton và hãng phục chế xe Porsche nổi tiếng Singer Vehicle Design vừa chính thức giới thiệu dự án hợp tác đồng thương hiệu đầu tiên trong lịch sử của cả hai bên. Hai chiếc Porsche 911 đặc biệt được lấy cảm hứng từ triết lý "Nghệ thuật du hành" (Art of Travel).
Dự án mang đến hai mẫu Porsche 911 cổ điển được tùy biến riêng biệt cùng bộ sưu tập phụ kiện xa xỉ đi kèm. Dự án ban đầu khởi nguồn từ ý tưởng chế tác một chiếc đồng hồ gắn trên bảng điều khiển do xưởng La Fabrique du Temps Louis Vuitton ở Thuỵ Sĩ phát triển dựa trên dòng Tambour.
Dự án mang đến hai mẫu Porsche 911 cổ điển được tùy biến riêng biệt cùng bộ sưu tập phụ kiện xa xỉ đi kèm. Dự án ban đầu khởi nguồn từ ý tưởng chế tác một chiếc đồng hồ gắn trên bảng điều khiển do xưởng La Fabrique du Temps Louis Vuitton ở Thuỵ Sĩ phát triển dựa trên dòng Tambour.
Sau đó, hai bên quyết định mở rộng hợp tác ra toàn bộ không gian cabin, tái thiết kế từ cụm đồng hồ đo tốc độ, bảng điều khiển, cửa gió điều hòa, hệ thống công tắc kim loại phủ rhodium cho đến chất liệu da bọc nội thất.
Sau đó, hai bên quyết định mở rộng hợp tác ra toàn bộ không gian cabin, tái thiết kế từ cụm đồng hồ đo tốc độ, bảng điều khiển, cửa gió điều hòa, hệ thống công tắc kim loại phủ rhodium cho đến chất liệu da bọc nội thất.
“Những yêu cầu kỹ thuật mà Louis Vuitton đưa ra đã giúp chúng tôi tiếp cận với các kỹ thuật và phương pháp được phát triển qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm,” Rob Dickinson, người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của Singer, cho biết.
“Những yêu cầu kỹ thuật mà Louis Vuitton đưa ra đã giúp chúng tôi tiếp cận với các kỹ thuật và phương pháp được phát triển qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm,” Rob Dickinson, người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của Singer, cho biết.
Chiếc xe đầu tiên là một chiếc Porsche 911 được Singer tái thiết kế – phiên bản cổ điển với màu nghệ tây và xanh coban, cùng giá nóc được thiết kế đặc biệt có thể chở vali, ván lướt sóng hoặc một cặp ván trượt tuyết. Màu nêu trên gắn bó mật thiết với di sản của Louis Vuitton.
Chiếc xe đầu tiên là một chiếc Porsche 911 được Singer tái thiết kế – phiên bản cổ điển với màu nghệ tây và xanh coban, cùng giá nóc được thiết kế đặc biệt có thể chở vali, ván lướt sóng hoặc một cặp ván trượt tuyết. Màu nêu trên gắn bó mật thiết với di sản của Louis Vuitton.
Sắc vàng nghệ đã xuất hiện trong kho lưu trữ của hãng hơn 150 năm và được sử dụng trên bao bì của hãng hơn 20 năm. Nó cũng gợi nhớ đến màu vàng Bahama, một sắc thái đặc trưng gắn liền với những đơn đặt hàng đầu tiên của Singer.
Sắc vàng nghệ đã xuất hiện trong kho lưu trữ của hãng hơn 150 năm và được sử dụng trên bao bì của hãng hơn 20 năm. Nó cũng gợi nhớ đến màu vàng Bahama, một sắc thái đặc trưng gắn liền với những đơn đặt hàng đầu tiên của Singer.
Sự kết hợp này có mối liên hệ đặc biệt với ngành ôtô thông qua những chiếc rương du lịch mà Louis Vuitton thiết kế cho Citroën vào năm 1924, với phần gia cố bên trong màu xanh coban. Đường chỉ khâu màu vàng tươi càng làm nổi bật thêm những đường khâu hình yên ngựa được sử dụng trên các sản phẩm đồ da và rương của thương hiệu.
Sự kết hợp này có mối liên hệ đặc biệt với ngành ôtô thông qua những chiếc rương du lịch mà Louis Vuitton thiết kế cho Citroën vào năm 1924, với phần gia cố bên trong màu xanh coban. Đường chỉ khâu màu vàng tươi càng làm nổi bật thêm những đường khâu hình yên ngựa được sử dụng trên các sản phẩm đồ da và rương của thương hiệu.
Lốp xe màu xanh coban lấy cảm hứng từ tay cầm và ruy băng của bao bì Louis Vuitton, trong khi lưới tản nhiệt hút gió phía sau động cơ kết hợp họa tiết hình học được tạo thành từ các chữ cái L và V. Bên trong, cabin được bọc hoàn toàn bằng da với tông màu tự nhiên lấy cảm hứng từ da VVT, một trong những loại da được Louis Vuitton sử dụng nhiều nhất.
Lốp xe màu xanh coban lấy cảm hứng từ tay cầm và ruy băng của bao bì Louis Vuitton, trong khi lưới tản nhiệt hút gió phía sau động cơ kết hợp họa tiết hình học được tạo thành từ các chữ cái L và V. Bên trong, cabin được bọc hoàn toàn bằng da với tông màu tự nhiên lấy cảm hứng từ da VVT, một trong những loại da được Louis Vuitton sử dụng nhiều nhất.
Các nghệ nhân của Louis Vuitton đã lựa chọn chất liệu da cho ghế ngồi, trong khi nhóm của Singer thực hiện nội thất bọc da. Viền tay nắm cửa sử dụng kỹ thuật nhuộm viền tương tự như trên các túi xách Louis Vuitton, với đường chỉ khâu màu vàng xuyên suốt. Họa tiết dập nổi hình kim cương trên ghế ngồi, viền cốp trước và khoang động cơ phía sau gợi nhớ đến họa tiết “malletage” Louis Vuitton...
Các nghệ nhân của Louis Vuitton đã lựa chọn chất liệu da cho ghế ngồi, trong khi nhóm của Singer thực hiện nội thất bọc da. Viền tay nắm cửa sử dụng kỹ thuật nhuộm viền tương tự như trên các túi xách Louis Vuitton, với đường chỉ khâu màu vàng xuyên suốt. Họa tiết dập nổi hình kim cương trên ghế ngồi, viền cốp trước và khoang động cơ phía sau gợi nhớ đến họa tiết “malletage” Louis Vuitton...
Chiếc xe thứ hai đưa sự hợp tác này theo một hướng hoàn toàn khác. Chiếc Porsche 911 Reimagined by Singer – Classic Turbo là một chiếc xe mui trần được thiết kế dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Nicolas Ghesquière. Được hoàn thiện với màu trắng cùng những điểm nhấn màu nâu, chiếc xe kết hợp da và gỗ trong một sự diễn giải tinh tế về những chiếc thuyền máy cổ điển.
Chiếc xe thứ hai đưa sự hợp tác này theo một hướng hoàn toàn khác. Chiếc Porsche 911 Reimagined by Singer – Classic Turbo là một chiếc xe mui trần được thiết kế dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Nicolas Ghesquière. Được hoàn thiện với màu trắng cùng những điểm nhấn màu nâu, chiếc xe kết hợp da và gỗ trong một sự diễn giải tinh tế về những chiếc thuyền máy cổ điển.
Thiết kế thân xe kết hợp sự gợi nhớ đến Calcaire Lutétien, loại đá vôi trắng đã định hình nên cảnh quan Paris, với các điểm nhấn màu vàng, da tự nhiên và gỗ. Cánh gió lớn phía sau nhấn mạnh khả năng vận hành của xe, trong khi khoang hành lý mở ra phía sau để lộ sàn gỗ lấy cảm hứng từ gỗ tếch, tiếp tục chủ đề về thuyền máy.
Thiết kế thân xe kết hợp sự gợi nhớ đến Calcaire Lutétien, loại đá vôi trắng đã định hình nên cảnh quan Paris, với các điểm nhấn màu vàng, da tự nhiên và gỗ. Cánh gió lớn phía sau nhấn mạnh khả năng vận hành của xe, trong khi khoang hành lý mở ra phía sau để lộ sàn gỗ lấy cảm hứng từ gỗ tếch, tiếp tục chủ đề về thuyền máy.
Bên trong, đồng hồ bảng điều khiển được thiết kế riêng nằm ở trung tâm bảng điều khiển thay vì phía sau vô lăng. Da thật, các đồng hồ đo màu vàng ấm áp, mặt số được hoàn thiện với màu sắc chính xác như ngoại thất và chìa khóa khởi động màu vàng đồng bộ tạo nên sự liền mạch giữa khoang cabin và thân xe...
Bên trong, đồng hồ bảng điều khiển được thiết kế riêng nằm ở trung tâm bảng điều khiển thay vì phía sau vô lăng. Da thật, các đồng hồ đo màu vàng ấm áp, mặt số được hoàn thiện với màu sắc chính xác như ngoại thất và chìa khóa khởi động màu vàng đồng bộ tạo nên sự liền mạch giữa khoang cabin và thân xe...
Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trên hai mẫu xe Porsche 911 đặc biệt này cũng được chăm chút tỉ mỉ. Móc chìa khóa mang biểu tượng LV, trong khi dây chuyền Monogram Heritage tích hợp chuông và mặt dây chuyền bằng da. Túi đựng chìa khóa xe được hoàn thiện với đường chỉ khâu màu vàng tương phản.
Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trên hai mẫu xe Porsche 911 đặc biệt này cũng được chăm chút tỉ mỉ. Móc chìa khóa mang biểu tượng LV, trong khi dây chuyền Monogram Heritage tích hợp chuông và mặt dây chuyền bằng da. Túi đựng chìa khóa xe được hoàn thiện với đường chỉ khâu màu vàng tương phản.
Video: Porsche 911 độ nội thất Louis Vuitton cho đại gia lắm tiền.
Thảo Mai
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