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[VIDEO] Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất 20 năm: Cơ hội nào cho Việt Nam?

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[VIDEO] Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất 20 năm: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Giá gạo châu Á tăng đột biến, mở ra cơ hội và thách thức cho ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh siêu El Nino.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá gạo châu Á tăng #Ảnh hưởng của El Nino #Cơ hội cho ngành lúa gạo Việt Nam #Thách thức dự trữ và điều tiết #Xu hướng thị trường nông sản

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