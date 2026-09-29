Mẹ 60 tuổi biến chứng viêm phổi nặng vì tiếp xúc con trai mắc thủy đậu

Sau khi tiếp xúc con trai mắc thủy đậu, người phụ nữ 60 tuổi sốt, nổi phỏng nước và được phát hiện viêm phổi hai bên, tràn dịch màng phổi.

Bà L.T.P. (60 tuổi, ngụ Tây Ninh) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh khi sốt, mệt nhiều và trên cơ thể xuất hiện nhiều phỏng nước. Trước đó khoảng một tuần, bà có tiếp xúc với con trai mắc thủy đậu.

Vài ngày sau tiếp xúc, bà P. bắt đầu ho khan. Do con trai trước đó cũng có biểu hiện tương tự, tự điều trị tại nhà và khỏi bệnh, bà chủ quan, chưa đi khám.

Đến một ngày trước khi nhập viện, bệnh diễn tiến nhanh. Người bệnh sốt, mệt nhiều, xuất hiện ban đỏ rải rác rồi hình thành nhiều phỏng nước trên cơ thể. Bà có tiền sử hội chứng Cushing do thuốc, yếu tố khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các tổn thương da gợi ý bệnh truyền nhiễm nên người bệnh được phân luồng, cách ly và thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. Trước triệu chứng ho và tình trạng toàn thân, các bác sĩ tiếp tục đánh giá nguy cơ biến chứng, đặc biệt tại đường hô hấp.

Kết quả chụp CT lồng ngực ghi nhận tổn thương viêm phổi lan tỏa ở cả hai bên phổi, kèm tràn dịch màng phổi trái. Người bệnh được xác định thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng và chuyển đến Khoa Nội Tổng quát điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Viêm phổi là biến chứng cần lưu ý ở người lớn mắc thủy đậu

Tại Khoa Nội Tổng quát, bà P. được điều trị cách ly, triển khai phác đồ phù hợp và theo dõi sát tình trạng hô hấp, toàn trạng, diễn tiến tổn thương phổi và da, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.

Sau điều trị, tình trạng viêm phổi từng bước được kiểm soát. Người bệnh không diễn tiến đến suy hô hấp và không phải thở máy. Sau 10 ngày, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và bà được xuất viện.

BS.CKI Hồ Ngọc Việt, Trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, thủy đậu thường biểu hiện bằng sốt, mệt, ban và phỏng nước trên da. Tuy nhiên, ở người trưởng thành, đặc biệt người lớn tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng.

“Viêm phổi là một trong những biến chứng cần đặc biệt lưu ý ở người lớn mắc thủy đậu. Trường hợp này, CT ghi nhận tổn thương ở cả hai phổi kèm tràn dịch màng phổi. Việc phát hiện sớm, điều trị và theo dõi sát đã giúp kiểm soát bệnh, hạn chế tổn thương phổi tiến triển dẫn đến suy hô hấp”, BS. Việt cho biết.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh từng tiếp nhận 3 trường hợp thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU) và hỗ trợ thở máy. Sau điều trị tích cực, các người bệnh đều cải thiện và xuất viện.

Cảnh giác khi thủy đậu xuất hiện triệu chứng hô hấp

BS. Việt khuyến cáo, người mắc thủy đậu cần đặc biệt chú ý khi ho tăng, khó thở, đau ngực, sốt cao kéo dài, mệt nhiều hoặc tình trạng toàn thân xấu đi. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng và cần được đánh giá sớm tại cơ sở y tế.

Ngoài viêm phổi, thủy đậu còn có thể gây bội nhiễm da và các biến chứng thần kinh như viêm não, viêm tiểu não. Người trưởng thành, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch là những nhóm cần đặc biệt thận trọng.

Người bệnh không nên tự ý chọc vỡ phỏng nước, đắp lá hoặc sử dụng thuốc không rõ thành phần lên vùng da tổn thương. Tiêm chủng là biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh và giảm nguy cơ mắc thủy đậu nặng. Trẻ em và người lớn chưa có miễn dịch nên được tư vấn lịch tiêm phù hợp; phụ nữ có kế hoạch mang thai cần trao đổi với nhân viên y tế về thời điểm tiêm chủng trước khi mang thai.

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