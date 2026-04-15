Hơn 17.000 quân nhân Mỹ và Philippines sắp tập trận chung thường niên

AP dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết, hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một trong những cuộc tập trận thường niên lớn nhất của họ tại Philippines, nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với Châu Á.

Cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan (tạm dịch Vai kề vai) năm nay diễn ra từ ngày 20/4 đến ngày 8/5. Các quan chức quân đội Philippines cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã được mời đến theo dõi ​​cuộc tập trận bắn đạn thật này.

Đại tá Robert Bunn của Mỹ (bên phải) phát biểu bên cạnh Đại tá Dennis Hernandez của Hải quân Philippines trong cuộc họp báo về cuộc tập trận quân sự chung sắp tới mang tên "Balikatan" tại trụ sở quân sự Camp Aguinaldo, thành phố Quezon, Philippines, vào ngày 14/4/2026. (Ảnh AP/Aaron Favila)

Theo thông báo của quân đội Philippines, các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Philippines, hai đồng minh lâu năm theo hiệp ước, sẽ được mở rộng trong năm nay với sự tham gia của các lực lượng thân thiện khác, trong đó có Nhật Bản, Pháp và Canada, những nước đã ký kết thỏa thuận cho phép lực lượng đến thăm Manila.

"Thông điệp của chúng tôi là sự tận tâm và cam kết đối với liên minh và an ninh khu vực”, Đại tá Robert Bunn, người phát ngôn của lực lượng Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo khi được hỏi về thông điệp của quân đội Mỹ khi triển khai lực lượng với quy mô lớn tham gia cuộc tập trận Balikatan bất chấp cuộc chiến ở Trung Đông.

Tuy nhiên, Đại tá Bunn không nêu rõ số lượng binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận năm nay. Năm ngoái, khoảng 9.000 quân nhân Mỹ đã tham gia cuộc tập trận Balikatan.

“Khía cạnh phòng thủ trong việc chống lại máy bay không người lái là một phần rất quan trọng của cuộc tập trận”, Đại tá Bunn nói khi trả lời câu hỏi về các hoạt động chiến đấu giả định dự kiến ​​sẽ diễn ra.

