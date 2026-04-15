Hơn 17.000 quân nhân Mỹ và Philippines sắp tập trận chung thường niên

Hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một trong những cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất của họ tại Philippines.

AP dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ ngày 14/4 cho biết, hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một trong những cuộc tập trận thường niên lớn nhất của họ tại Philippines, nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với Châu Á.

Cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan (tạm dịch Vai kề vai) năm nay diễn ra từ ngày 20/4 đến ngày 8/5. Các quan chức quân đội Philippines cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã được mời đến theo dõi ​​cuộc tập trận bắn đạn thật này.

Đại tá Robert Bunn của Mỹ (bên phải) phát biểu bên cạnh Đại tá Dennis Hernandez của Hải quân Philippines trong cuộc họp báo về cuộc tập trận quân sự chung sắp tới mang tên "Balikatan" tại trụ sở quân sự Camp Aguinaldo, thành phố Quezon, Philippines, vào ngày 14/4/2026. (Ảnh AP/Aaron Favila)

Theo thông báo của quân đội Philippines, các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Philippines, hai đồng minh lâu năm theo hiệp ước, sẽ được mở rộng trong năm nay với sự tham gia của các lực lượng thân thiện khác, trong đó có Nhật Bản, Pháp và Canada, những nước đã ký kết thỏa thuận cho phép lực lượng đến thăm Manila.

"Thông điệp của chúng tôi là sự tận tâm và cam kết đối với liên minh và an ninh khu vực”, Đại tá Robert Bunn, người phát ngôn của lực lượng Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo khi được hỏi về thông điệp của quân đội Mỹ khi triển khai lực lượng với quy mô lớn tham gia cuộc tập trận Balikatan bất chấp cuộc chiến ở Trung Đông.

Tuy nhiên, Đại tá Bunn không nêu rõ số lượng binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận năm nay. Năm ngoái, khoảng 9.000 quân nhân Mỹ đã tham gia cuộc tập trận Balikatan.

“Khía cạnh phòng thủ trong việc chống lại máy bay không người lái là một phần rất quan trọng của cuộc tập trận”, Đại tá Bunn nói khi trả lời câu hỏi về các hoạt động chiến đấu giả định dự kiến ​​sẽ diễn ra.

#Mỹ Philippines tập trận chung #tập trận chung Balikatan #cuộc tập trận chung Mỹ Philippines #Philippines #Mỹ

Mỹ - Hàn Quốc sẽ tập trận chung vào tháng 3

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận mùa xuân thường niên vào tháng 3 tới để tăng cường khả năng phòng thủ chung của hai nước.

AP đưa tin ngày 25/2, Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung Freedom Shield trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 19/3. Đây là cuộc tập trận mùa xuân thường niên nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của hai nước.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận Freedom Shield, trong khi quân đội Mỹ không tiết lộ số lượng binh sĩ tham gia.

Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc

Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc, huy động hàng nghìn binh sĩ tham gia.

AP đưa tin, Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc vào ngày 9/3, huy động hàng nghìn binh sĩ trong bối cảnh nước này đang tham gia vào cuộc chiến ngày càng leo thang tại Trung Đông.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Freedom Shield, kéo dài đến ngày 19/3. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa xác nhận số lượng binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc.

Thông tin vụ Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 14/3. 

Theo AP, Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào ngày 14/3, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tên lửa bay được khoảng 350 km

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

