Vì sao phụ huynh trường mầm non Chu Minh đòi đổi sữa Gold Life Grow Plus?

Mới đây, nhiều phụ huynh Trường mầm non Chu Minh, xã Quảng Oai (TP Hà Nội) đã yêu cầu nhà trường đổi loại thức uống có tên là "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" do nghi ngờ về chất lượng và không phổ biến trên thị trường.

Theo thông tin, sản phẩm Gold Life Grow Plus do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Thu Giang (tỉnh Phú Thọ) phân phối.

Phụ huynh Trường mầm non Chu Minh đã yêu cầu nhà trường đổi loại thức uống cho con có tên "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung".

Một số phụ huynh cho biết, trước đó, họ thấy con sử dụng sản phẩm “Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung" cho bữa phụ của con, tuy nhiên khi tìm kiếm thông tin trên mạng không thấy sản phẩm.

"Chúng tôi cũng lên trực tiếp công ty cung cấp cho nhà trường để kiểm tra và đóng vai đại lý muốn tìm mua sữa, nhưng nhân viên tại đây nói không bán ngoài thị trường mà chỉ nói cung cấp cho các trường", một phụ huynh chia sẻ lại.

Một phụ huynh khác bày tỏ: "Chúng tôi chưa bàn đến chất lượng sản phẩm, nhưng trên thị trường rõ ràng loại sản phẩm dinh dưỡng này không phổ biến. Vì vậy, phụ huynh chúng tôi đến trường với mong muốn các con được dùng loại sữa phổ biến trên thị trường hơn".

Trước sự việc này, đại diện phụ huynh các lớp và lãnh đạo Trường mầm non Chu Minh đã họp và đi đến thống nhất sẽ sử dụng sản phẩm của hãng sữa khác dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên thay cho sản phẩm “Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung".

Phụ huynh và nhà trường kiểm tra thực phẩm đầu vào Trường mầm non Chu Minh.

Được biết, ngoài trẻ ở Trường mầm non Chu Minh, trẻ theo học tại Trường mầm non Đông Quang, Trường mầm non Tây Đằng (xã Quảng Oai)... cũng sử dụng sản phẩm nói trên trong bữa phụ tại trường. Tuy nhiên, ông Đặng Quyết Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai (Hà Nội), cho biết Trường mầm non Đông Quang trên địa bàn xã đã dừng sử dụng “Gold Life Grow Plus” trong bữa phụ cho trẻ. Trường cũng đã báo cáo với lãnh đạo xã về vấn đề sử dụng "sữa" trong bữa phụ cho trẻ.

