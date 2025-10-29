Hà Nội

Xã hội

Bắt Hiệu trưởng và kế toán một trường Mầm non ở Lào Cai

Hiệu trưởng, kế toán Trường Mầm non An Bình (Lào Cai) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khánh Hoài

Ngày 29/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lào Cai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân (sinh năm 1984) - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1984) - Kế toán Trường Mầm non An Bình, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra, xử lý.

cats-4360.jpg
Bà Doãn Thị Lệ Xuân - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình.
cats-2925.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

cats-6066.jpg
Nguyễn Ngọc Hà - Kế toán Trường Mầm non An Bình.

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân và Nguyễn Ngọc Hà cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt 3 nghi can cố ý gây thương tích trốn trên xe khách. (Nguồn: Cục CSGT).

