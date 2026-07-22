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Quân sự - Thế giới

Vì sao Mỹ áp thuế 50% đối với nhiều hàng hóa của Canada?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với một loạt mặt hàng của Canada.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 20/7 thông báo sẽ áp thuế 50% đối với một loạt mặt hàng của Canada, viện dẫn lý do nước này "phân biệt đối xử một cách không công bằng đối với mặt hàng ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ".

Một quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Trump đã ký 3 sắc lệnh để áp mức thuế bổ sung theo Điều 338 của Đạo luật Thương mại năm 1930.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo thông báo của Nhà Trắng, mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8. Tuy nhiên, sản phẩm năng lượng, kali, thủy sản, khoáng sản quan trọng và các sản phẩm đã chịu thuế nhập khẩu trước đó theo Điều 232 sẽ không bị ảnh hưởng bởi đợt áp thuế lần này.

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố rằng Chính phủ của ông tin tưởng vào “lợi ích của thương mại tự do và công bằng”, sau khi đã ký kết “hơn 20 hiệp định đối tác kinh tế và an ninh mới”. Ông cho biết Canada sẵn sàng đàm phán với Chính quyền Tổng thống Trump.

“Canada sẵn sàng tham gia tích cực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Mỹ vì lợi ích chung của người dân hai nước”, ông Carney cho biết.

Tuy nhiên, thuế quan có thể leo thang thành một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn khi Canada tìm cách bảo vệ nền kinh tế của mình.

"Nếu các mức thuế này được áp dụng, Canada nên đáp trả bằng cách áp thuế tương ứng", Thủ hiến Ontario, Doug Ford, nói.

Candace Laing, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Canada, cho biết các động thái của chính quyền Tổng thống Trump là "đáng tiếc" nhưng hai nước cần tận dụng khoảng thời gian 30 ngày trước khi thuế quan có hiệu lực "để đạt được tiến triển có ý nghĩa trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán chính thức".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đức kêu gọi sớm chấm dứt cuộc chiến thuế quan hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
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