Vì sao Kiều Minh Tuấn ngày càng thành công trên màn ảnh Việt?

Từ “Em chưa 18” đến “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, Kiều Minh Tuấn ghi dấu ấn nhờ lối diễn đời và không ngại thử thách.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vừa vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu và trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Ở dự án lần này, Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai diễn nhiều áp lực tâm lý và thử thách thể chất.

Theo VTV, Kiều Minh Tuấn từng e dè với dự án vì không thích phim kinh dị và chỉ nhận lời sau khi bị thuyết phục bởi nhân vật cùng câu chuyện phim.

Kiều Minh Tuấn trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.

Theo đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Kiều Minh Tuấn là kiểu diễn viên không ngại khó trên phim trường. Ở một cảnh quay treo lộn ngược, đạo cụ bất ngờ bị gãy khiến nam diễn viên rơi xuống. Ngoài ra, việc phải treo người dưới mưa lạnh trong thời gian dài khi có tiền sử viêm xoang cũng khiến anh gặp không ít khó khăn.

Những năm gần đây, Kiều Minh Tuấn liên tục chọn các vai diễn nhiều áp lực tâm lý và đòi hỏi thể lực. Đây cũng là hướng đi giúp nam diễn viên giữ được sự mới mẻ trên màn ảnh.

Kiều Minh Tuấn vào vai pháp sư tập sự. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.

Trước "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", Kiều Minh Tuấn từng gây chú ý với "Con kể ba nghe" ra rạp đầu năm 2026. Bộ phim đánh dấu lần đầu anh hóa thân thành nghệ sĩ xiếc.

Theo Vietnamnet, nam diễn viên dành nhiều tháng học kỹ năng xiếc và tự thực hiện các cảnh quay nguy hiểm dù vốn sợ độ cao. Đây cũng là một trong những dự án cho thấy Kiều Minh Tuấn sẵn sàng thay đổi mạnh về ngoại hình để phục vụ vai diễn.

Trước khi phim bấm máy, anh nặng khoảng 85kg và phải giảm cân để có hình thể phù hợp với nhân vật. Sau hai tháng tập luyện và ăn kiêng, Kiều Minh Tuấn giảm 26kg, còn 59kg.

Sự thay đổi lớn về ngoại hình cho thấy Kiều Minh Tuấn ngày càng ưu tiên chiều sâu vai diễn hơn hình ảnh an toàn. Việc liên tục thay đổi vì nhân vật cũng giúp nam diễn viên tránh cảm giác lặp lại trên màn ảnh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Kiều Minh Tuấn trong "Con kể ba nghe". Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.

Trước khi được biết đến rộng rãi, Kiều Minh Tuấn từng có thời gian dài chật vật tìm cơ hội trong nghề. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, anh chủ yếu đóng vai quần chúng hoặc các vai nhỏ.

Nam diễn viên từng gây chú ý với vai Tiến “ngọng” trong "Bụi đời Chợ Lớn", nhưng sau đó vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp, nằm nhà chờ show trong vô vọng. Có giai đoạn anh gần như phủ sóng ở các vai phụ nhưng vẫn chưa thực sự bật lên.

Trong nhiều năm, Kiều Minh Tuấn góp mặt trong các dự án như "Nắng", "Lộc phát", "Cho em gần anh thêm chút nữa", "Sơn đẹp trai"... trước khi tạo bước ngoặt với "Em chưa 18" vào năm 2017.

Với vai Hoàng trong "Em chưa 18", Kiều Minh Tuấn ghi dấu nhờ nét diễn tự nhiên, từ đó trở thành cái tên được khán giả chú ý tại phòng vé

Sau thành công của "Em chưa 18", nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án như "Tiệc trăng máu", "Nghề siêu dễ", "Chìa khóa trăm tỷ", "Kẻ ẩn danh", "Gặp lại chị bầu"...

Kiều Minh Tuấn vụt sáng sau nhiều năm miệt mài với các vai phụ. Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn.

Kiều Minh Tuấn được đánh giá có lối diễn đời, không quá lên gân hay phô bày cảm xúc. Anh thường phù hợp với các dạng vai đàn ông trung niên nhiều áp lực, vẻ ngoài gai góc nhưng chứa nhiều tổn thương nội tâm.

Nhiều vai diễn của anh không cần quá nhiều thoại hay những cảnh bùng nổ cảm xúc nhưng vẫn tạo được sự đồng cảm với người xem.

So với giai đoạn đầu thường xuất hiện trong các vai hài hoặc nhân vật hoạt náo, diễn xuất của Kiều Minh Tuấn hiện nay thiên về chiều sâu nội tâm hơn. Anh không còn phụ thuộc vào các mảng miếng gây cười mà tập trung vào cảm xúc tích lũy và nhịp diễn chậm, giúp nhân vật có độ lắng cần thiết.

Các giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng năm 2017 và 2019 phần nào cho thấy sự ghi nhận dành cho hành trình làm nghề bền bỉ của anh.

Sau nhiều năm làm nghề, Kiều Minh Tuấn vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ sự lì nghề và khả năng làm mới mình trên màn ảnh.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng":