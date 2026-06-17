Điều giúp Hiền Thục giữ thiện cảm với công chúng suốt nhiều năm

Nhắc đến Hiền Thục, nhiều khán giả nhớ đến một giọng ca giàu cảm xúc của nhạc Việt. Nữ ca sĩ đã xây dựng lượng khán giả riêng qua nhiều ca khúc như "Dẫu có lỗi lầm", "Yêu dấu theo gió bay" hay "Nhật ký của mẹ".

Theo An Ninh Thủ Đô, "Nhật ký của mẹ" là một trong những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Hiền Thục. Cùng với "Dẫu có lỗi lầm" và "Yêu dấu theo gió bay", bài hát góp phần tạo nên dấu ấn của nữ ca sĩ trong ký ức nhiều khán giả 8X, 9X.

Hiền Thục đi hát nhiều năm qua. Ảnh: FB Hiền Thục.

Theo Tiền Phong, Hiền Thục vừa đồng hành cùng hành trình Giao nắng, Chuyển yêu thương tại Lào Cai và Lai Châu. Đây là lần đầu nữ ca sĩ đặt chân đến vùng Tây Bắc.

Tại các điểm trường, cô tham gia nhiều hoạt động cùng học sinh địa phương, từ trò chơi vận động đến giao lưu văn nghệ. Những ca khúc thiếu nhi quen thuộc được nữ ca sĩ mang đến đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho chương trình.

Theo Hiền Thục, các chuyến thiện nguyện không chỉ mang đến nguồn năng lượng tích cực mà còn giúp cô nhận lại nhiều cảm xúc từ các em nhỏ.

"Mọi người hay hỏi vì sao trông tôi lúc nào cũng trẻ trung. Có lẽ, câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc như thế này. Những năng lượng tích cực từ các hoạt động thiện nguyện, nhất là khi đi giúp đỡ các trẻ em miền núi. Sự vô tư, tinh thần lạc quan và cách các em khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn. Đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung và yêu đời", nữ ca sĩ chia sẻ với Tiền Phong.

Cô tâm sự thêm: "Hành trình này giúp tôi cảm giác mình nhận lại được nhiều hơn là cho đi. Sự hồn nhiên, vui vẻ và tình cảm thuần khiết của các em học sinh nơi đây đã chạm đến trái tim tôi".

Hiền Thục ăn mặc đơn giản khi đồng hành cùng hành trình Giao nắng, Chuyển yêu thương tại Lào Cai và Lai Châu. Ảnh: Tiền Phong.

Năm 2016, theo Người Đưa Tin, Hiền Thục thành lập Quỹ nhi đồng của Thục nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng năm, nữ ca sĩ thanh lý 8 tủ quần áo, 2 tủ giày cùng nhiều phụ kiện, nữ trang để gây quỹ cho hoạt động này.

Theo Dân Việt, hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ. Hơn 30 bộ áo dài được bán hết trong chưa đầy một giờ, trong khi toàn bộ số quần áo được mua hết chỉ sau khoảng 6 giờ mở bán.

Trước sự ủng hộ của khán giả, nữ ca sĩ tiếp tục bán thêm những món đồ còn lại trong bộ sưu tập cá nhân. Toàn bộ số tiền thu được được chuyển vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ ca sĩ thanh lý tủ quần áo cho hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Dân Việt.

Đến năm 2022, theo Người Lao Động, Hiền Thục tiếp tục thanh lý quần áo, giày dép và bộ sưu tập áo dài để bổ sung kinh phí cho Quỹ nhi đồng của Thục. Việc nhiều lần sử dụng tài sản cá nhân để gây quỹ cho thấy sự gắn bó lâu dài của nữ ca sĩ với các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh âm nhạc và các hoạt động xã hội, Hiền Thục hiếm khi chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân. Nữ ca sĩ duy trì nhịp làm nghề khá chọn lọc, không xuất hiện dày đặc trên truyền thông và tập trung vào các dự án riêng.

Sự kín tiếng ấy phần nào được hé lộ khi Hiền Thục ra mắt cuốn sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên". Theo An Ninh Thủ Đô, tác phẩm tập hợp 60 tản văn về gia đình, tuổi thơ, tình mẫu tử và hành trình trưởng thành. Những chủ đề này cũng phần nào phản ánh hình ảnh đời thường và kín tiếng mà Hiền Thục duy trì trong nhiều năm qua.

Hiền Thục viết sách. Ảnh: FB Hiền Thục.

Hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Hiền Thục không phải nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả nhờ sự ổn định trong âm nhạc, các hoạt động cộng đồng được duy trì qua nhiều năm và lối sống kín tiếng. Những chuyến đi như hành trình tại Lào Cai và Lai Châu mới đây cho thấy những giá trị mà Hiền Thục theo đuổi trong nhiều năm vẫn được cô gìn giữ đến hiện tại.