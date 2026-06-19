Hoa hậu Ngọc Hân ghi dấu ấn với hành trình học tập sau đăng quang

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Ngọc Hân còn gây chú ý khi nghiêm túc theo đuổi việc học và đặt ra những mục tiêu mới cho tương lai.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hân vừa chia sẻ hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Chồng cùng con trai cũng có mặt để tặng hoa, động viên cô trong ngày đặc biệt.

Trở lại giảng đường sau hơn một thập kỷ đăng quang

Theo Tiền Phong, năm 2024, Ngọc Hân trúng tuyển chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên trúng tuyển.

Để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào, cô đăng ký khóa ôn tập tại trường, đồng thời tìm giảng viên hướng dẫn riêng. Người đẹp thừa nhận quá trình ôn luyện không hề dễ dàng bởi đã nhiều năm không trực tiếp thực hành hội họa.

Ngọc Hân chia sẻ: “Để chinh phục được mục tiêu, không có cách nào khác là tôi phải chăm chỉ tập luyện trong giờ học cũng như học phụ đạo với thầy giáo riêng. May mắn là tôi hoàn thành bài thi ở hai môn hình họa (vẽ chì, vẽ màu nước) và lịch sử mỹ thuật tương đối suôn sẻ”.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân đã theo học chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Theo Người Đưa Tin, tháng 6/2011, cô bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp với đề tài "Trang phục dạo phố cho nữ thanh niên mùa xuân hè dựa trên họa tiết gốm sứ thời Lý".

Đồ án của Ngọc Hân đạt 9,32 điểm, xếp thứ 3 khoa Thời trang. Ban giám khảo đánh giá cô đã biết cách làm mới những giá trị văn hóa truyền thống dưới góc nhìn của người trẻ, đồng thời tạo ra bộ sưu tập có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Khoảng trống kiến thức thôi thúc Ngọc Hân học lên cao

Theo Ngọc Hân, sau khi đăng quang, trách nhiệm của một hoa hậu cùng lịch trình bận rộn từng cuốn cô vào guồng quay của sự nổi tiếng và những áp lực từ dư luận. Phải mất vài năm để thích nghi với nhịp sống đó, người đẹp mới có thời gian nhìn lại và xác định rõ mục tiêu của bản thân.

Từ khi kết hôn, Ngọc Hân tìm thấy niềm đam mê mới trong lĩnh vực tổ chức triển lãm nghệ thuật. Cô cũng ấp ủ ước mơ trở thành đấu giá viên trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Quá trình tiếp xúc và làm việc với các họa sĩ, giám tuyển cùng những nhà nghiên cứu nghệ thuật khiến Ngọc Hân nhận ra bản thân còn nhiều khoảng trống về kiến thức chuyên môn.

Theo Ngọc Hân, việc học thạc sĩ là quyết định cần thiết để xây dựng tư duy nghiên cứu bài bản hơn. Điều cô tìm kiếm ở chương trình không phải một tấm bằng, mà là cơ hội hiểu sâu hơn về mỹ thuật Việt Nam.

Luận văn lấy cảm hứng từ bia Tiến sĩ Văn Miếu

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet năm 2026, Ngọc Hân cho biết ý tưởng thực hiện luận văn đến từ một lần cô đọc cuốn sách nghiên cứu về hoa văn trên bia Tiến sĩ.

“Tôi bỗng muốn đi sâu vào những họa tiết ấy”, người đẹp chia sẻ.

Theo Ngọc Hân, trên bia Tiến sĩ có rất nhiều loại hoa văn thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, theo lời khuyên của giảng viên hướng dẫn, cô quyết định tập trung nghiên cứu chuyên sâu một loại họa tiết thay vì triển khai theo hướng bao quát.

Cuối cùng, người đẹp lựa chọn hoa sen làm đối tượng nghiên cứu. “Tôi chọn hoa sen - quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, đặc biệt là sự khác biệt của hoa sen trên bia Tiến sĩ so với các giai đoạn trước”, cô cho biết.

Dù luận văn không bắt buộc thực hiện bộ sưu tập ứng dụng, Ngọc Hân vẫn quyết định chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thực tế bằng một bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ đề tài này.

Hướng tới mục tiêu trở thành giảng viên

Ngọc Hân tiết lộ danh xưng cô yêu thích nhất là nhà thiết kế.

“Tôi thích nhất khi được gọi là nhà thiết kế - nơi tôi được là mình nhất. Sau khi học xong thạc sĩ, tôi còn ấp ủ học lên trình độ tiến sĩ và trở thành giảng viên để chia sẻ những trải nghiệm của mình với các bạn trẻ, cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình - ông nội tôi là giáo viên”, cô nói.

Bên cạnh công việc thiết kế, Ngọc Hân cho biết vẫn tiếp tục hoạt động với vai trò MC. Theo người đẹp, thứ tự ưu tiên trong công việc của cô là nhà thiết kế, giảng viên và sau đó mới đến MC.

Nói về việc đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, Ngọc Hân cho biết cô không cảm thấy áp lực vì luôn giữ cho mình một nguyên tắc đơn giản: “Vui thì làm, không vui thì dừng”. Người đẹp cho rằng điều người khác nhìn thấy là sự bận rộn, còn với cô đó là niềm vui và động lực để tiếp tục theo đuổi những công việc mình yêu thích.

“Tôi cứ bình thản đi từng bước và tận hưởng những gì mình đang làm”, Ngọc Hân trải lòng.