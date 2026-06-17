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Kỹ sư IT đưa lục bình tới 9 quốc gia, mở lớp học miễn phí

Hà Anh Trường xây dựng doanh nghiệp từ lục bình với doanh thu khoảng 1,2 triệu USD mỗi năm, đồng thời duy trì các lớp học miễn phí cho trẻ em làng nghề.

Thu Cúc (tổng hợp)

Chọn lục bình làm hướng đi riêng

Anh Hà Anh Trường (38 tuổi, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) từng học ngành Khoa học máy tính ở nước ngoài và khởi nghiệp bằng hoạt động thương mại điện tử trên Amazon.

Theo Vietnamnet, trong quá trình làm xuất khẩu, anh nhận thấy các sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên của Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh tại thị trường quốc tế. Năm 2018, sau khi khảo sát nhiều làng nghề trên cả nước, anh quyết định chọn lục bình làm hướng phát triển.

Anh đánh giá lục bình miền Tây có nhiều ưu thế nhờ thân dài 80-90cm, ít mối nối và màu sắc đồng đều sau khi phơi khô, phù hợp để sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu.

Ban đầu, anh thu mua sản phẩm từ các cơ sở sản xuất để thăm dò thị trường. Sau khoảng một năm, khi lượng đơn hàng ổn định, anh mở xưởng ngay tại vùng nguyên liệu miền Tây.

Năm 2022, anh thành lập thương hiệu riêng, chuyên sản xuất các sản phẩm từ lục bình, cói, tre và mây phục vụ thị trường xuất khẩu. Những tín hiệu tích cực từ thị trường giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

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Anh Hà Anh Trường bên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ lục bình chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: Vietnamnet.

Từ vài chục lao động đến doanh thu triệu USD

Theo Dân Việt, khi mới thành lập, công ty của anh Trường chỉ có khoảng 10-20 lao động. Đến năm 2025, doanh nghiệp đã mở rộng nhà xưởng lên khoảng 6.500m² với hơn 600 lao động.

Ngoài lục bình, công ty còn sử dụng cói, tre và mây để sản xuất các mặt hàng gia dụng, trang trí và thời trang thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp cũng nhận gia công theo yêu cầu của đối tác nước ngoài.

Mỗi tháng, công ty xuất khẩu từ 6.000-30.000 sản phẩm sang 9 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Canada. Các mặt hàng có giá từ vài chục nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng, mang về doanh thu khoảng 1,2 triệu USD mỗi năm.

Hiện doanh nghiệp liên kết với hơn 1.000 hộ dân cùng hơn 10 làng nghề, hợp tác xã trên cả nước để hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu. Người dân có thể nhận nguyên liệu về đan lát tại nhà, tăng thêm thu nhập từ 4-6 triệu đồng mỗi tháng.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp còn quy hoạch vùng trồng lục bình dọc khoảng 8km đường sông với diện tích mặt nước gần 300ha. Theo anh Trường, khu vực này mới khai thác khoảng 5% tiềm năng nhưng được xem là nền tảng cho kế hoạch phát triển lâu dài.

Dù còn nhiều cơ hội mở rộng quy mô, anh Trường cho biết không theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá.

"Thị trường cần đến đâu, mình làm đến đó. Quan điểm của tôi là phát triển sinh kế bền vững cho bà con. Nếu cứ ôm đơn hàng ồ ạt rồi rớt đơn, người dân mất việc làm thì hoàn toàn đi ngược lại định hướng ban đầu", anh nói.

Mở lớp học miễn phí cho trẻ em làng nghề

Bên cạnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu, anh Trường còn dành nhiều tâm huyết cho một dự án cộng đồng ngay tại nơi doanh nghiệp đặt nhà xưởng.

Theo VOV Giao Thông, trong quá trình làm việc với người dân địa phương, anh nhận thấy nhiều trẻ em ở làng nghề Vĩnh Thuận Đông còn thiếu cơ hội tiếp cận ngoại ngữ và tin học. Từ thực tế đó, tháng 9/2023, doanh nghiệp của anh triển khai dự án giáo dục dành cho trẻ em làng nghề.

Dự án gồm các lớp tiếng Anh, tin học miễn phí và thư viện mở cửa hằng ngày cho trẻ em trong khu vực. Các em có thể đến đọc sách từ 17h đến 20h30 mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

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Anh Hà Anh Trường trực tiếp đứng lớp dạy lớp Tin học miễn phí. Ảnh: VOV Giao Thông.

Lớp tiếng Anh hiện được tổ chức hai buổi mỗi tuần, trong khi lớp tin học diễn ra một buổi mỗi tuần. Ngoài việc học kiến thức cơ bản, các em còn được tiếp cận kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ số từ sớm.

Không dừng lại ở việc dạy học, dự án còn hướng đến việc giúp trẻ em hiểu hơn về nghề thủ công mỹ nghệ và cách vận hành doanh nghiệp. Những em có hứng thú với lĩnh vực này được tiếp cận thực tế từ sớm để có thêm định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Năm 2025, chương trình đã ghi nhận khoảng 70 lượt học sinh tham gia. Lớp tiếng Anh có khoảng 22 em, trong khi lớp tin học duy trì khoảng 25 em.

"Tôi nghĩ thực tế giúp một hai gia đình sẽ không giải quyết được nhiều. Nhưng nếu mình giúp thay đổi được tư duy của cả một lớp kế cận, thì đó mới là điều chúng tôi mong chờ", anh Trường chia sẻ.

Anh cho biết không đặt mục tiêu làm điều gì lớn lao, mà mong mỗi người đóng góp trong khả năng của mình để cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Mời quý độc giả xem video: "Xu hướng chưa vội về nhà của giới trẻ Việt". Nguồn VTV.
#lục bình #xuất khẩu #doanh nghiệp #giáo dục miễn phí #làng nghề

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