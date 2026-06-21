Liu Quốc Việt: 'Tôi ngại lên tiếng xin giúp đỡ vì là nghệ sĩ'

Nam ca sĩ Liu Quốc Việt cho biết anh và gia đình quyết định bán nhà để chữa bệnh, thay vì kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội.

Ca sĩ Liu Quốc Việt, người được biết đến qua ca khúc "Chưa kịp nói lời yêu em", chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng sức khỏe sa sút nghiêm trọng do mắc nhiều bệnh lý về xương khớp và suy thận mạn, khiến anh phải ngừng ca hát suốt hai năm qua.

Trước áp lực chi phí điều trị, gia đình Liu Quốc Việt đã quyết định rao bán căn nhà ở Bảo Lộc (Lâm Đồng).

"Gia đình không còn nhiều lựa chọn ngoài bán nhà"

- Trước khi quyết định bán nhà đất ở Bảo Lộc, anh và gia đình đã tính đến những phương án nào khác?

Thực sự lúc đó tôi và gia đình không còn nhiều lựa chọn. Mọi người quyết định bán căn nhà chủ yếu để giảm gánh nặng trả lãi ngân hàng khi sức khỏe của tôi sa sút, không còn khả năng làm việc để tạo thu nhập như trước. Sau khi bán nhà, gia đình dự tính thuê nhà ở tạm để có thể giảm áp lực tài chính và yên tâm tập trung điều trị bệnh.

Khi đưa ra quyết định này, tôi và người thân đều rất buồn vì đó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả gia đình. Nhưng trong hoàn cảnh đó, gia đình tôi không còn lựa chọn nào khác.

- Sau khi đăng tin rao bán, anh nhận được những phản hồi ra sao?

Sau khi đăng tin, tôi nhận được sự quan tâm và động viên từ nhiều anh chị em, bạn bè. Có người còn ngỏ ý giới thiệu khách mua nhà để tôi sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

“Tôi ngại lên tiếng xin giúp đỡ vì là nghệ sĩ"

- Vì sao anh không muốn lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ?

Có lẽ vì mình là nghệ sĩ nên tôi khá ngại việc lên tiếng xin giúp đỡ. Gia đình cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định bán nhà để lo chi phí điều trị.

Mạng xã hội có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong lúc đang bệnh, tôi sợ những lời nói không hay sẽ khiến tinh thần bị tổn thương thêm nên không dám kêu gọi hay chia sẻ quá nhiều về hoàn cảnh của mình.

- Điều gì thôi thúc anh chia sẻ hành trình điều trị trên mạng xã hội?

Tôi muốn mọi người hiểu rằng dù chúng ta là ai hay đang ở vị trí nào, khi bệnh tật ập đến thì mọi thứ đều trở nên rất mong manh. Những gì mình đang có đôi khi cũng chỉ là phù du.

Bên cạnh đó, tôi muốn truyền thêm động lực cho những người đang mang bệnh. Chỉ cần còn được sống thì chúng ta vẫn còn cơ hội để chiến đấu, cố gắng vượt qua và không bỏ cuộc.

- Sự động viên hay giúp đỡ nào khiến anh nhớ nhất trong thời gian qua?

Khi tôi gặp khó khăn, có những người vẫn ở bên cạnh nhưng cũng có những người rời đi. Dù vậy, tôi luôn nhắc mình biết ơn và chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp. Những điều không vui thì nên bỏ qua để lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Điều khiến tôi xúc động nhất là năm 2025, một số anh chị em nghệ sĩ và các bầu show đã tự đứng ra tổ chức chương trình gây quỹ để hỗ trợ tôi một phần chi phí điều trị. Tôi thật sự rất biết ơn và cảm kích tình cảm mà mọi người dành cho mình.

- Anh làm thế nào để giữ tinh thần tích cực trước những ý kiến trái chiều?

Tôi nghĩ mỗi người đều có cách suy nghĩ và quan điểm riêng. Trước những ý kiến trái chiều, đôi lúc tôi cũng buồn, nhưng rồi tự động viên bản thân rằng không phải ai cũng nhìn nhận mọi việc giống nhau.

Với những góp ý hoặc nhận xét chưa tích cực, tôi vẫn âm thầm cảm ơn vì xem đó là cơ hội để nhìn lại bản thân. Biết đâu mình vẫn còn những thiếu sót khiến người khác chưa hài lòng, từ đó cố gắng sửa đổi và hoàn thiện hơn.