Diễn viên nhí Tường Vy: 'Nghệ thuật cho em tuổi thơ rực rỡ sắc màu'

Bén duyên với nghề người mẫu từ tháng 6/2023 và diễn xuất từ tháng 6/2024, diễn viên nhí Tường Vy đã tham gia nhiều dự án phim ảnh. Gần đây, em tiếp tục thử sức khi tham gia casting phim điện ảnh Đất đỏ.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Tường Vy chia sẻ về những thử thách trên trường quay, bí quyết duy trì 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, cũng như góc nhìn của em về tuổi thơ của một gương mặt nhí theo đuổi nghệ thuật.

"Điều khiến em yêu nghệ thuật là được sống nhiều cuộc đời khác nhau"

- Em đến với diễn xuất và nghề người mẫu từ khi nào? Điều gì khiến em yêu thích nghệ thuật đến vậy?

Em bén duyên với nghề người mẫu vào khoảng tháng 6/2023, còn diễn xuất là từ tháng 6/2024. Ban đầu, em thích ngắm nhìn các bạn xinh đẹp trên sàn catwalk và ngưỡng mộ những anh chị, cô chú biểu diễn trên tivi. Nhưng khi được trực tiếp tham gia, em càng cảm thấy cuốn hút hơn.

Điều khiến em yêu nghệ thuật là được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau và trải nghiệm những câu chuyện mà ngoài đời em chưa từng trải qua. Em rất vui khi có thể dùng cảm xúc của mình để kể những câu chuyện hay đến khán giả.

- Dù tuổi còn nhỏ nhưng em đã tham gia nhiều dự án phim ảnh. Trong những vai diễn từng đảm nhận, nhân vật nào khiến em nhớ nhất và vì sao?

Mỗi vai diễn đều mang đến cho em những kỷ niệm đẹp và bài học riêng. Nhưng nếu phải chọn một nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất, có lẽ đó là vai Cát trong phim Cảm ơn những nỗi buồn của đạo diễn Khương Vy Trần.

Đây là nhân vật có tâm lý khá phức tạp. Cát phải trải qua nỗi đau mất mẹ, điều mà ngoài đời em chưa từng trải nghiệm. Để thể hiện được cảm xúc của nhân vật, em phải nuôi tâm lý trong thời gian dài, có những ngày khóc liên tục đến mức chảy máu cam. Đó là trải nghiệm khiến em nhớ mãi.

"Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý tự tin là chìa khóa để trưởng thành"

- Khi nhận một vai diễn có tính cách khác mình ngoài đời, em thường làm gì để hiểu và thể hiện tốt nhân vật?

Mỗi khi nhận một vai diễn khác biệt với bản thân, việc đầu tiên em làm là đọc thật kỹ kịch bản để hiểu hoàn cảnh, tính cách và tâm lý nhân vật.

Sau đó, em quan sát những người xung quanh có nét tính cách tương đồng để học cách họ đi đứng, nói chuyện và biểu lộ cảm xúc. Em cũng thường xin lời khuyên từ đạo diễn và các cô chú trong đoàn phim để hiểu nhân vật hơn và thể hiện vai diễn một cách tự nhiên nhất.

- Có vai diễn hoặc cảnh quay nào từng khiến em gặp khó khăn hoặc áp lực không? Em đã vượt qua như thế nào?

Áp lực và khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Em từng tham gia những cảnh quay phải khóc liên tục cả ngày hoặc thực hiện dưới nước bẩn, bùn lầy. Khi đó em cũng có chút lo lắng và sợ hãi.

Nhưng nhờ sự động viên của ê-kíp cùng ý thức trách nhiệm với công việc, em luôn tự nhắc mình phải cố gắng hết sức. Em học cách hít thở sâu, thả lỏng cơ thể và tập trung hoàn toàn vào cảm xúc của nhân vật để hoàn thành cảnh quay tốt nhất.

- Gần đây, em chia sẻ kỷ niệm tham gia casting phim điện ảnh Đất đỏ. Sau mỗi lần thử sức với một cơ hội mới, em thường rút ra bài học gì cho bản thân?

Dự án phim điện ảnh Đất đỏ là một trải nghiệm rất đặc biệt với em. Trước giờ casting, em cũng khá hồi hộp vì được gặp nhiều anh chị tài năng và thử sức với một dạng vai mới.

Dù kết quả ra sao, mỗi buổi casting đều giống như một lớp học thực tế giúp em học thêm nhiều điều. Sau mỗi lần thử sức, em học được cách lắng nghe những góp ý từ ban giám khảo để biết mình mạnh ở đâu và cần cải thiện điều gì.

Em nhận ra rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý tự tin và khả năng thích nghi tốt chính là những yếu tố giúp mình trưởng thành hơn sau mỗi cơ hội.

- Qua những năm hoạt động nghệ thuật, em thấy mình trưởng thành hơn ở những điểm nào?

Em thấy mình thay đổi rất nhiều. Về kỹ năng, em tự tin hơn trước ống kính và biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Nghệ thuật giúp em kiên nhẫn hơn, biết sắp xếp thời gian và có trách nhiệm với những công việc mình được giao. Em cũng học được cách quan tâm mọi người xung quanh nhiều hơn.

- Gia đình đóng vai trò như thế nào trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của em? Có lời động viên nào từ người thân mà em luôn ghi nhớ?

Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của em. Ba mẹ không chỉ định hướng mà còn luôn đồng hành cùng em trong mọi hoạt động, từ những buổi casting đến các ngày quay phim.

Lời động viên em luôn ghi nhớ là: "Sân khấu, ánh đèn và ống kính dù có nhiều áp lực, con hãy tự tin tỏa sáng và hết lòng với đam mê. Ba mẹ luôn ở phía sau ủng hộ con".

Chính điều đó giúp em có thêm động lực và sự vững vàng để tiếp tục theo đuổi con đường mình yêu thích.

"Em không thấy tuổi thơ của mình thiệt thòi"

- Nhiều người cho rằng hoạt động nghệ thuật từ nhỏ sẽ khiến các bạn gặp khó khăn trong việc học. Tường Vy làm thế nào để vừa theo đuổi đam mê vừa duy trì thành tích học tập tốt?

Đó là một bài toán không dễ, nhưng em luôn đặt việc học lên hàng đầu.

Em may mắn nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô và ba mẹ trong việc sắp xếp thời gian. Khi ở lớp, em cố gắng tập trung tối đa để tiếp thu bài, hoàn thành những phần việc có thể ngay tại trường.

Bí quyết của em là sự tự giác và biết phân chia thời gian hợp lý. Em luôn nhắc mình "học ra học, làm ra làm". Nhờ vậy, em đã liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc suốt 7 năm qua.

- Trong những giai đoạn lịch học và lịch làm việc dày đặc, điều gì giúp em giữ được tinh thần tích cực và không bỏ cuộc?

Những lúc lịch trình dày đặc, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều giúp em luôn giữ được năng lượng tích cực chính là tình yêu dành cho nghệ thuật.

Mỗi lần được đứng trước ống kính, gặp gỡ mọi người và nhận được sự động viên từ khán giả, gia đình, em lại có thêm động lực để cố gắng hơn.

- Nhiều người cho rằng trẻ em hoạt động nghệ thuật sẽ thiệt thòi về tuổi thơ. Tường Vy nghĩ sao về điều này?

Em lại nghĩ ngược lại. Em không cảm thấy mình thiệt thòi, mà ngược lại, em thấy tuổi thơ của mình rất phong phú và nhiều màu sắc.

Nhờ nghệ thuật, em được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều cô chú, anh chị tài năng và có thêm những trải nghiệm đặc biệt mà không phải bạn nhỏ nào cũng có cơ hội trải qua. Em vẫn được đi học, vui chơi cùng bạn bè như các bạn đồng trang lứa.

Với em, nghệ thuật chính là một phần đẹp đẽ của tuổi thơ mà em rất may mắn được trải nghiệm.